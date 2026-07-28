AK Parti Mersin Merkez Toroslar İlçe Başkanı Ferdi Çokkeser ve yeni oluşturulan yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir'i il başkanlığında ziyaret ederek,yeni yapılanma sürecinde kendilerine verdiği destek ve katkılar dolayısıyla teşekkür etti.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette, teşkilat çalışmaları, Toroslar ilçesinde yürütülecek faaliyetler ve önümüzdeki döneme ilişkin hedefler değerlendirildi. İlçe Başkanı Ferdi Çokkeser, yeni yönetim olarak birlik ve beraberlik içerisinde vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için çalışacaklarını ifade ederek, süreç boyunca gösterdiği destek nedeniyle İl Başkanı Adem Aldemir'e teşekkürlerini iletti.

İl Başkanı Adem Aldemir ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AK Parti teşkilatlarının en büyük gücünün birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu olduğunu vurguladı. Yeni yönetime görevlerinde başarılar dileyen Aldemir, Mersin'in her ilçesinde aynı heyecan ve kararlılıkla çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

Ziyaret sonunda günün anısına plaket takdim edilirken, çekilen hatıra fotoğraflarıyla program sona erdi. Buluşmada, güçlü teşkilat yapısı, ortak hedefler ve birlikte çalışma kararlılığı ön plana çıkarken, "Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda birlik ve beraberlik mesajı verildi.