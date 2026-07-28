Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, göreve başladığı 3 Nisan 2024 tarihinden bu yana ilçenin ihtiyaçlarını karşılamak için yoğun çaba sarf ettiklerini belirterek, uzun süredir üzerinde çalıştıkları önemli bir yatırımın ilçeye kazandırıldığını açıkladı.

Başkan Önge, göreve geldikleri ilk günden itibaren Gülnar'ın ve belediyenin eksiklerini tespit ettiklerini ifade ederek, bu eksikliklerin giderilmesi için Ankara'da bakanlıklar ve ilgili kurumlarla, Mersin'de ise Valilik ve Mersin Büyükşehir Belediyesi nezdinde girişimlerde bulunduklarını söyledi.

Her platformda Gülnar'ın haklarını savunduklarını dile getiren Önge, bu süreçte çeşitli eleştirilere de maruz kaldıklarını belirterek, "Başkan yine geziyor, makamında yok" şeklindeki eleştirilere rağmen ilçeye hizmet kazandırmak için gece gündüz çalıştıklarını ifade etti.

"Biz kapıları aşındırdıkça, yolları açtıkça ilçemize birçok imkânı kazandırdık ve eksiklerimizi birer birer tamamlamaya başladık" diyen Önge, bugün gelinen noktada bu çalışmaların meyvelerini vermeye başladığını vurguladı.

Gülnar Belediyesi'nin hizmet kalitesini artıracak önemli bir başarıya daha imza attıklarını açıklayan Başkan Önge, "İki yıllık yoğun mücadelenin sonucunda Gülnarımıza uzun yıllar hizmet edecek önemli bir kazanımı daha belediyemize kazandırdık. Yakında bu hizmeti hemşehrilerimizin kullanımına sunacağız. Bekleyin." ifadelerini kullandı.

Başkan Önge, önümüzdeki dönemde de ilçeye yeni yatırımlar kazandırmak ve vatandaşlara daha kaliteli belediyecilik hizmeti sunmak için çalışmalarını aynı kararlılıkla sürdüreceklerini sözlerine ekledi.