AK Parti Toroslar İlçe Başkanlığı'nda yeni dönem resmen başladı. AK Parti Toroslar İlçe Başkanı Ferdi Çokkeser, yeni dönem İlçe Yönetim Kurulu'nun belirlenmesinin ardından yaptığı açıklamada, yeni yönetimin teşkilata, Toroslar'a ve AK Parti davasına hayırlı olmasını temenni etti.

Başkan Çokkeser, önceki dönem yönetim kurulunda görev yapan teşkilat mensuplarına teşekkür ederek, yeni dönemde göreve başlayan yönetim kurulu üyelerine başarı dileklerini iletti.

"Emek Veren Tüm Dava Arkadaşlarımıza Teşekkür Ediyorum"

Önceki dönem yönetim kurulunun özveriyle çalıştığını belirten Ferdi Çokkeser, teşkilatın bugünlere gelmesinde emeği bulunan herkese teşekkür etti.

Çokkeser, "Bayrağımızı gururla taşıyan, samimiyetle ve büyük bir dava bilinciyle görev yapan tüm dava arkadaşlarımıza emekleri ve fedakârlıkları için gönülden teşekkür ediyorum." dedi.

"Türkiye Yüzyılı Hedefleri İçin Kararlılıkla Çalışacağız"

Yeni yönetim kurulunun güçlü bir ekip ruhuyla görev yapacağını belirten Çokkeser, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda Toroslar'a hizmet etmeye devam edeceklerini ifade etti.

Başkan Çokkeser, "Yeni Yönetim Kurulumuzun AK davamıza, Toroslar'ımıza ve aziz milletimize hayırlı hizmetlere vesile olmasını diliyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde ilçemiz için durmadan çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Açıklamasını "Durmak Yok, Yola Devam" sözleriyle tamamlayan Çokkeser, yeni dönemde vatandaş odaklı hizmet anlayışını sürdüreceklerini kaydetti.

AK Parti Toroslar İlçe Başkanlığı Yeni Yönetim Kurulu

İlçe Başkanı

Ferdi Çokkeser

Asil Yönetim Kurulu

Ali Gök

Ali Özdağ

Ayfer Gök

Aziz Baysal

Can Hakan

Celal Yaşar

Deniz Çiftçioğlu

Emin Özkaya

Ensari Gültaç

Eşref Gönül

Hatice Doğan

Hayrettin Çelik

Hıdır Eynir

İbrahim Oktay

İshak Konur

Kamil Peker

Lütfettin Boz

Mecit Karakaş

Mehmet Demir

Mustafa Oluk

Nalan Erden

Necmiddin Taşlı

Ramazan Durmuş

Serap Arslan

Sıddık Gürün

Tarık Kurt

Veli Özer

Volkan Tendik

Yusuf Karan

Yedek Yönetim Kurulu