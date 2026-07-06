AK Parti Toroslar İlçe Başkanlığı'nda yeni dönem resmen başladı. AK Parti Toroslar İlçe Başkanı Ferdi Çokkeser, yeni dönem İlçe Yönetim Kurulu'nun belirlenmesinin ardından yaptığı açıklamada, yeni yönetimin teşkilata, Toroslar'a ve AK Parti davasına hayırlı olmasını temenni etti.
Başkan Çokkeser, önceki dönem yönetim kurulunda görev yapan teşkilat mensuplarına teşekkür ederek, yeni dönemde göreve başlayan yönetim kurulu üyelerine başarı dileklerini iletti.
"Emek Veren Tüm Dava Arkadaşlarımıza Teşekkür Ediyorum"
Önceki dönem yönetim kurulunun özveriyle çalıştığını belirten Ferdi Çokkeser, teşkilatın bugünlere gelmesinde emeği bulunan herkese teşekkür etti.
Çokkeser, "Bayrağımızı gururla taşıyan, samimiyetle ve büyük bir dava bilinciyle görev yapan tüm dava arkadaşlarımıza emekleri ve fedakârlıkları için gönülden teşekkür ediyorum." dedi.
"Türkiye Yüzyılı Hedefleri İçin Kararlılıkla Çalışacağız"
Yeni yönetim kurulunun güçlü bir ekip ruhuyla görev yapacağını belirten Çokkeser, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda Toroslar'a hizmet etmeye devam edeceklerini ifade etti.
Başkan Çokkeser, "Yeni Yönetim Kurulumuzun AK davamıza, Toroslar'ımıza ve aziz milletimize hayırlı hizmetlere vesile olmasını diliyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde ilçemiz için durmadan çalışacağız." ifadelerini kullandı.
Açıklamasını "Durmak Yok, Yola Devam" sözleriyle tamamlayan Çokkeser, yeni dönemde vatandaş odaklı hizmet anlayışını sürdüreceklerini kaydetti.
AK Parti Toroslar İlçe Başkanlığı Yeni Yönetim Kurulu
İlçe Başkanı
Ferdi Çokkeser
Asil Yönetim Kurulu
- Ali Gök
- Ali Özdağ
- Ayfer Gök
- Aziz Baysal
- Can Hakan
- Celal Yaşar
- Deniz Çiftçioğlu
- Emin Özkaya
- Ensari Gültaç
- Eşref Gönül
- Hatice Doğan
- Hayrettin Çelik
- Hıdır Eynir
- İbrahim Oktay
- İshak Konur
- Kamil Peker
- Lütfettin Boz
- Mecit Karakaş
- Mehmet Demir
- Mustafa Oluk
- Nalan Erden
- Necmiddin Taşlı
- Ramazan Durmuş
- Serap Arslan
- Sıddık Gürün
- Tarık Kurt
- Veli Özer
- Volkan Tendik
- Yusuf Karan
Yedek Yönetim Kurulu
- Ertan Özgün
- Mahmut Kanbaz
- Yücel Yanbaz
- Zehra Eraydın
- İbrahim Can
- Mustafa Soy
- M. Sabri Söylemez
- Mehmet Salih Demir
- A. Küçükarslan
- Mehmet Yılmaz
- Fulya Çınar
- Mahmut Tavlar
- Kemal Güney Yandım
- Erol Günerhan
- Ferdi Kalmacı