Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Temmuz 2026 siyasi parti üye istatistikleri, Türkiye siyasetindeki dengelerin üyelik bazında nasıl değiştiğini ortaya koydu. Ocak 2026 ile Temmuz 2026 arasındaki yaklaşık altı aylık dönemde bazı partiler önemli üye artışları yaşarken, bazı partilerde ise dikkat çekici düşüşler kaydedildi.

Verilere göre AK Parti, 166 bin 612 yeni üyeyle en fazla üye artışı sağlayan siyasi parti oldu. Böylece partinin toplam üye sayısı 11 milyon 709 bin 913'e yükseldi.

Listenin ikinci sırasında Saadet Partisi yer aldı. Parti, altı ayda 60 bin 638 yeni üye kazanarak üye sayısını 374 bin 724'e çıkardı.

En dikkat çeken yükselişlerden biri ise Anahtar Partinde yaşandı. Kısa süre önce kurulan parti, 36 bin 741 kişilik artışla üye sayısını 142 bin 83'e yükselterek en fazla büyüyen dördüncü siyasi parti oldu.

Yeniden Refah Partisi de yükselişini sürdürdü. Parti, 50 bin 92 yeni üyeyle toplam 703 bin 85 üyeye ulaştı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ise 3 bin 101 kişilik sınırlı bir artış göstererek 501 bin 122 üyeye yükseldi. Zafer Partisi de 3 bin 315 yeni üyeyle büyümesini sürdürdü.

Muhalefet Partilerinde Düşüş

Yargıtay verilerine göre bazı muhalefet partilerinde ise üye kayıpları yaşandı.

En büyük düşüş Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) görüldü. Parti, altı ay içerisinde 42 bin 784 üye kaybederek toplam üye sayısını 1 milyon 879 bin 973'e düşürdü.

İYİ Parti de 6 bin 706 üyelik azalışla 385 bin 25 üyeye geriledi.

DEVA Partisi 2 bin 624, Gelecek Partisi ise 1.133 üye kaybı yaşadı.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) de bu dönemde 317 üyelik sınırlı bir düşüş kaydetti.

Temmuz 2026 Döneminde En Fazla Üye Artışı Yaşayan Partiler

AK Parti: +166.612

Saadet Partisi: +60.638

Yeniden Refah Partisi: +50.092

Anahtar Parti: +36.741

Zafer Partisi: +3.315

MHP: +3.101

En Fazla Üye Kaybeden Partiler