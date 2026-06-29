AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, Mersin'e sağlık alanında toplam 403 yeni sağlık personeli kontenjanı tahsis edildiğini açıkladı.

Aldemir, yaptığı açıklamada doktor, hemşire, ebe, eczacı, tıbbi sekreter, sağlık memuru ve çeşitli branşlarda sağlık teknikerlerinden oluşan kadroların Mersin'in sağlık hizmetlerine önemli katkı sağlayacağını belirterek, "İlimize kazandırılan 403 yeni sağlık personeli kontenjanı Mersin'imize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Açıklanan kontenjanlara göre 2026 yılı ikinci dönem ilk defa ve yeniden atama kurasında 69 hekim, 129. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kapsamında ise 7 hekim kadrosu Mersin'e ayrıldı.

Haziran dönemi isteğe bağlı iller arası yer değiştirme kurası kapsamında ise uzman doktor, pratisyen hekim, diş tabibi, hemşire, ebe, eczacı, tıbbi sekreter, sağlık memuru ve çeşitli branşlarda sağlık teknikerlerinin yer aldığı toplam 327 münhal kadro Mersin için belirlendi.

Yeni personel atamalarıyla birlikte kentte sağlık hizmetlerinin güçlenmesi, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişiminin daha hızlı ve etkin hale gelmesi hedefleniyor.

AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, sağlık alanındaki bu yeni kadro tahsisinin Mersin'in sağlık altyapısına önemli katkı sunacağını vurgulayarak, kontenjanların şehre hayırlı olmasını temenni etti.