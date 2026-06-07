Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, yerel ara seçimlerin ardından yaptığı değerlendirmede, Anahtar Parti'nin katıldığı ilk seçimde önemli bir başarı elde ettiğini belirterek, partinin Türk siyasetinin güçlü alternatiflerinden biri haline geldiğini söyledi.

Ağıralioğlu, yaklaşık iki yıl önce kurulan Anahtar Parti'nin kısa sürede teşkilatlanmasını tamamlayarak seçime girme hakkı kazandığını ve milletin huzuruna çıktığını ifade etti. Yerel ara seçimlerde elde edilen sonuçların, partinin toplumda karşılık bulduğunu gösterdiğini vurgulayan Ağıralioğlu, bu durumun kendilerine daha büyük bir sorumluluk yüklediğini dile getirdi.

Seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ağıralioğlu, Tokat'ın Yolüstü beldesinde adaylarının ikinci sırada yer aldığını, Nevşehir'in Mustafapaşa beldesinde ise partilerinin yarışın dikkat çeken aktörlerinden biri olduğunu belirtti. Bu sonuçların, seçmenin Anahtar Parti'ye duyduğu güvenin önemli göstergeleri olduğunu kaydetti.

Siyasette yeni bir anlayış ortaya koymayı hedeflediklerini ifade eden Ağıralioğlu, Türkiye'nin huzurlu, güçlü ve müreffeh yarınları için çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi. Milletin değişim talebine karşılık vermek amacıyla sahada olmaya devam edeceklerini belirten Ağıralioğlu, elde edilen sonuçları yalnızca bir başarı olarak değil, aynı zamanda büyük bir sorumluluk olarak gördüklerini ifade etti.

Açıklamasında teşkilat mensuplarına, belediye başkan adaylarına ve gönüllülere de teşekkür eden Ağıralioğlu, seçim sürecinde özveriyle çalışan tüm parti kadrolarına şükranlarını sundu. Ayrıca kendilerine destek veren seçmenlere teşekkür ederek, Anahtar Parti'nin aynı kararlılıkla çalışmalarına devam edeceğini söyledi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, "Milletimizin aradığı temiz siyasetin, güçlü iradenin ve yeni istikametin adı Anahtar Parti'dir" ifadelerini kullanarak, partilerinin Türkiye'nin geleceğinde önemli bir rol üstlenmeye hazır olduğunu kaydetti.