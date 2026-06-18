Mersin'de düzenlenen 'Mersinli Üreticiler Coğrafi İşaretleri Konuşuyor' programında üreticilere yönelik destekleri anlatan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, '2025 yılında tarımsal desteklere 215 milyon lira kaynak ayırmıştık. 2026 yılında bu rakamı yüzde 71 artırarak 367 milyon liraya çıkardık' dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile eşi Meral Seçer, 'Akdeniz'in Mirası, Toprağın Kimliği' sloganıyla Mersin Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 'Mersinli Üreticiler Coğrafi İşaretleri Konuşuyor' programına katıldı. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Mersin Şubesi, Mersinden Kadın Kooperatifi, Akdeniz Üniversitesi Coğrafi İşaretler Uygulama ve Araştırma Merkezi (ACİMER), Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı (YÜCİTA) ve Slow Food Türkiye'nin katkılarıyla gerçekleştirilen program, Mersin'in coğrafi işaretli yerel ürünlerinin korunması, tanıtılması ve sürdürülebilir kalkınma açısından değerlendirilmesi amacıyla düzenlendi.

Üreticiler, kooperatifler, kamu kurumları, akademisyenler, gastronomi temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiren program, coğrafi işaretlerin bütüncül bir kalkınma aracı olduğuna dair ortak farkındalık oluşturulması hedefiyle gerçekleştirildi. Programda, Mersin'in hafızasını, üretim kültürünü, toprağın karakterini, kuşaklar arası birikimi koruyan araçlardan olan 24 coğrafi işaretli ürün tanıtılırken aynı zamanda coğrafi işaret tescil başvurusu yapılan 12 ürünün de detaylarına yer verildi.

'Mersin, 2026 dünyasında adeta bir kültürel mozaik ve huzur ortamı oluşturan bir renk cümbüşü'

Üreticiler tarafından yoğun ilgi ve sevgiyle karşılaşan Başkan Seçer, programın açılışında gerçekleştirdiği konuşmasında üreticilerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, organizasyonun hayata geçirilmesinde emeği olan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkürlerini iletti. Organizasyonun bölge için önemli bir toplantı olduğuna değinen Başkan Seçer, Mersin'in tarih ve kültürel birikim üzerine kurulu bir şehir olduğunun vurgusunu yaptı.

Seçer, kentin zengin gastronomisine vurgu yaptı

Mersin'in öz değerlerinin çok fazla olduğunu dile getiren Seçer, kentteki gastronomi kültürünün de çeşitliliğine vurgu yaptı. Kentte yaşayan farklı kültürlerle birlikte ortaya çıkan zenginlikten söz eden Seçer, 'Yörük, Arap, Kürt, Balkan ve Kafkas kültürleri, hepsi burada. Bütün bunlar zengin bir gastronomi oluşturuyor. Dünyanın en değerli mikro-klima iklimine ve topraklarına sahibiz. Dünyanın en değerli ve pazar değeri yüksek ürünleri bu bölgede yetişiyor. Türkiye, endemik bitki türüne sahiplik açısından da dünyanın en zengin coğrafyalarından biridir' ifadelerine yer verdi.

'2026 yılında tarımsal destek bütçesini yüzde 71 artırdık'

Mersin Büyükşehir olarak göreve geldikleri günden bugüne bölgenin bir tarım, kültür ve tarih şehri olduğunun farkında olduklarını vurgulayan Seçer, yatırım programlarını ve kente dair projeksiyonları yaparken de bu gerçeklerle hareket ettiklerini söyledi. Büyükşehir Belediyesi olarak tarıma çok değerli katkılar sunduklarına dikkat çeken Seçer, özellikle üretici kadınlara büyük önem gösterdiklerini kaydetti. Seçer, fide-fidan, alet-ekipman, sulama borusu, arıcılık, balıkçılık gibi tarıma dair pek çok üretim kaleminde desteklerinin mevcut olduğunu söyleyerek, 'Örneğin Güneş Enerji Santrali (GES) teknolojileri için 2024 seçimlerinden sonra yeni bir projemizi uygulamaya aldık. Kooperatiflerimize, 'Siz ürünlerinizi sulamak için güneş enerjisini kullanın, yaptığınız yatırımların yüzde 50'sini biz verelim' diyoruz' şeklinde konuştu.

Üretime ve üreticiye verdikleri önemin, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bütçesindeki artış ile de gözlemlenebileceğini vurgulayan Seçer, '2025 yılında tarımsal desteklere 215 milyon lira kaynak ayırmıştık. 2026 yılında bu rakamı yüzde 71 artırarak 367 milyon liraya çıkardık' dedi.

Yerel kalkınmanın kurumlar arası iş birliğiyle mümkün olduğunu vurgulayan Seçer, merkezi yönetime bağlı kurumlar, odalar, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin ortak hareket etmesinin önemine işaret etti. Seçer, 'Bizim arzu ettiğimiz, merkezi hükümetin kendi partisinden olsun ya da olmasın bütün yerel yönetimlerle iş birliğine açık olmasıdır. Yerel yönetimler de bir kamu kurumudur. Sivil toplum kuruluşlarıyla, odalarla, bütün kurumlarla iş birliği yapmamız lazım. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Birlikten güç doğar' diye konuştu.

Siyasi görüş ayrılıklarının ortak çalışma kültürüne engel olmaması gerektiğini ifade eden Seçer, 'Siyasi görüşümüz ne olursa olsun biz bu ülkenin insanıyız. Aynı şanlı bayrağın altında yaşıyoruz. Aynı toprakları vatan edinmişiz. Bu bilinçle birbirimizin elini tuttuktan sonra bizim önümüzde hiçbir güç durabilir mi? Türkiye'nin daha demokratik ve refah içinde bir ülke olması için hep beraber çalışacağız. Millet olmazsa devlet olmaz. Güçlü bir devlet olmazsa bağımsız, hür bir millet olmaz. Mustafa Kemal Atatürk bu sözleri bir asır önce söylemiş' ifadelerini kullandı.

Seçer, yakın dönemde hayata geçirilen örnek projelerden söz ederek, 'Hamzabeyli Köyümüz Atölye' projesinin çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Kadın kooperatifleri, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Ziraat Odası ve Tarım İl Müdürlüğü iş birliğiyle coğrafi işaret tescilli ürünlerin ekonomiye kazandırıldığını anlatan Seçer, Mersinden Kadın Kooperatifi tarafından coğrafi işaret tescili alınan kan portakalının, 'Hamzabeyli Köyümüz Atölye'de katma değerli ürünlere dönüştürüldüğünü söyledi. Seçer, 'Kadınlar başta olmak üzere, üreticilerimiz oraya randevu usulüyle gidiyor. Kimileri kan portakalının reçelini yapıyor, kimileri dilimliyor ve makinelerde kurutuyor, kurutulmuş meyve olarak paketliyor sonra da damgasını, tescilini vuruyor. Coğrafi işaret tescilli ürün, katma değer kazanıyor ve pazara sunuluyor' dedi.

'Coğrafi işaretler kent gastronomisini ve kent turizmini besleyen çok önemli bir değerimiz'

MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır ise coğrafi işaretli ürünlerin yalnızca üreticiyi değil tüketiciyi ve yerel değerleri de koruyan önemli bir mekanizma olduğunu belirterek, bu tescillerin kentlerin marka değerine ve ihracat potansiyeline katkı sunduğunu söyledi. Çakır, 'Geleneksel ve yöresel ürünlerimizi doğru şekilde tescil altına aldığımız zaman aslında kentimize çok güzel bir marka değeri kazandırıyoruz. Coğrafi işaretler, kent gastronomisini ve turizmini besleyen çok önemli değerlerdir' diye konuştu.

Coğrafi işaretlerin aynı zamanda kültürel mirasın korunmasına katkı sunduğunu belirten Çakır, bu süreçte ürünlerin tariflerinin kayıt altına alınmasının nesilden nesile aktarımı sağladığını söyledi. Bozyazı Kavutunu örnek gösteren Çakır, 'Katma değerli ürün dediğimiz, bir hikayesi olan ürünlerdir. Bunun güzel de bir hikayesini yazdığımız zaman biz bunları yurt dışında satabilme avantajı sağlayabiliriz' dedi.

Konferansın tamamlanmasının ardından Mersinden Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer tarafından Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu'na iğne oyasından yapılan teşekkür plaketi takdim edildi. Açılış programı toplu fotoğraf çekimi ile sona ererken, Başkan Seçer ile Meral Seçer, üretici kadınların çiçekleri ile uğurlandı.