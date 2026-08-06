TÜİOSB Gıda İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi, yatırımcılardan gelen yoğun talep doğrultusunda 3. Alanda yer alan 200 bin metrekare büyüklüğündeki ön tahsisli sanayi arsası için yeni satış ve ödeme koşullarını duyurdu. Yatırımcılara peşin, 12 ay vadeli ve 24 ay vadeli olmak üzere üç farklı ödeme modeli sunulurken, başvuruların 3-23 Ağustos tarihleri arasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın MEYDİP sistemi ile TÜİOSB'nin internet sitesi üzerinden alınacağı bildirildi.

TÜİOSB'den yapılan açıklamaya göre, Müteşebbis Heyet kararı doğrultusunda başlatılan ön tahsis süreci kapsamında yatırımcılara finansal esneklik sağlayacak üç farklı ödeme seçeneği hazırlandı. Peşin, 12 ay ve 24 ay vadeli modellerle yatırımcıların yeni sanayi yatırımlarını daha kolay planlamalarının hedeflendiği belirtildi.

Depreme dayanıklı altyapı ve maliyet avantajı

Açıklamada, TÜİOSB'nin yatırımcılara yalnızca sanayi parseli değil, üretime geçiş sürecini hızlandıracak anahtar teslim altyapı sunduğu vurgulandı. Parsellerde yapılması gereken hafriyat çalışmaları ile komşu sanayi parsellerindeki taş duvar imalatlarının da teslimat kapsamına dahil edildiği belirtilirken, depreme dayanıklı zemin yapısıyla güvenli yatırım imkanı sağlandığı ifade edildi.

Bu altyapı modeli sayesinde yatırımcıların başlangıç maliyetlerinin önemli ölçüde azaltıldığına dikkat çekilen açıklamada, diğer organize sanayi bölgelerine göre metrekare bazında yaklaşık yüzde 30'a varan fiyat avantajı sunulduğu kaydedildi.

Avrupa Yeşil Mutabakatına uyumlu üretim altyapısıyla faaliyet gösteren TÜİOSB'nin, düşük karbonlu üretimi destekleyen yapısıyla özellikle ihracatçı firmalara uluslararası pazarlarda rekabet avantajı sağlamayı hedeflediği de aktarıldı.

'Sürdürülebilir üretim ekosistemi sunuyoruz'

TÜİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta, 3. Alanda başlatılan ön tahsis sürecinin hem bölge sanayisi hem de yatırımcılar açısından stratejik önem taşıdığını belirterek, 'TÜİOSB olarak büyüme yolculuğumuzu yatırımcılarımızdan gelen güçlü talepler doğrultusunda sürdürüyoruz. Ön tahsise açtığımız 200 bin metrekarelik alan, bölgemizin üretim kapasitesini artıracak önemli bir adımdır. Yatırımcılarımıza yalnızca sanayi arsası değil; düşük karbon ayak izine sahip, dijitalleşme odaklı, Avrupa Yeşil Mutabakatına uyumlu, sürdürülebilir ve rekabetçi bir üretim ekosistemi sunuyoruz' dedi.

Karbon düzenlemeleri nedeniyle oluşabilecek maliyet baskısına da değinen Akyürek Balta, ihracat yapan sanayicilerin bu yatırımla önemli rekabet avantajı elde etmelerini hedeflediklerini ifade etti.

'Güvenli ve rekabetçi yatırım zemini oluşturuyoruz'

TÜİOSB'nin altyapısı ve yatırımcı dostu uygulamalarıyla güçlü bir üretim merkezi olma yolunda ilerlediğini dile getiren Akyürek Balta, '3. Alanda sunduğumuz ön tahsis imkanı, yeni yatırım planlarını hayata geçirmek isteyen sanayicilerimiz için önemli bir fırsattır. Depreme dayanıklı arazi yapısı, anahtar teslim altyapı modeli ve yatırımcının maliyet yükünü azaltan teslimat kapsamımızla güvenli, hızlı ve rekabetçi bir yatırım zemini sunuyoruz. Peşin ve vadeli ödeme seçeneklerimizle de yatırımcılarımızın farklı finansal ihtiyaçlarına cevap vermeyi amaçlıyoruz' diye konuştu.

Başvurular 23 Ağustos'a kadar sürecek

Ön tahsis başvurularının 3-23 Ağustos 2026 tarihleri arasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın MEYDİP sistemi ile TÜİOSB'nin internet sitesi üzerinden yapılacağı belirtilirken, yetkililer bölgede yatırım yapmak isteyen sanayicileri sürece katılmaya davet etti.