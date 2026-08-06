Mersin'in Anamur ilçesinde 1 yıl önce önce yaşanan kovalamaca sonrasında düştüğü ileri sürülerek bir pasajda ölü bulunan 12 yaşındaki Eyüp Can ile ilgili davada sanık, 'Ben olay günü Eyüp Can'a kesinlikle zarar vermedim. Amacım onunla oynamaktı' derken anne,' Oğlum sanık tarafından bıçaklanarak öldürülmüştür. Bunun aksi olan raporları kabul etmiyorum' diye konuştu.

Olay, 29 Temmuz 2025'te sabaha karşı Saray Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Osman Sinanoğlu isimli pasajda meydana geldi. İddiaya göre, şüpheli N.U. (24), dönercide çalışan 12 yaşındaki Eyüp Can Güner'i kovaladı. N.U., Eyüp Can'ı pasajın sokağına kadar takip etti. Bu esnada çocuk gözden kayboldu. Olayın ardından Eyüp Can'ın iş yerine geri dönmemesi üzerine, çalışanlar çocuğu aramaya başladı. Pasaj içerisine giren çalışanlar, çocuğu zemin katta hareketsiz halde yatarken buldu. Durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan otopside kafa travması, vücutta kemik kırıkları, kesi ve iç organ yaralanmaları sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli N.U. 'ihmali davranış sonucu ölüme sebebiyet verme' suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Güvenlik kamerası görüntülerinde çocuğun sokakta yürüme anları ve ardından tutuklanan şahsın kovalamaya başlamasıyla kaçması yer aldı.

Sanık:'Amacım onunla oynamaktı'

Olayla ilgili Anamur Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın 3. duruşması görüldü. Duruşmaya Eyüp Can'ın ailesi, yakınları, taraf avukatları katılırken, sanık N.U. ise SEGBİS ile katıldı. Sanık N.U. daha önceki ifadelerini tekrar ederek, 'Gerçekleştirmediğim bir eylem sebebiyle 1 yılı aşkın bir süredir tutuklu olarak bulunuyorum. Ben olay günü Eyüp Can'a kesinlikle zarar vermedim. Amacım onunla oynamaktı' diyerek hem tahliyesini hem de beraatini istedi.

Anne: 'Oğlum sanık tarafından bıçaklanarak öldürülmüştür'

Mahkeme söz alan anne Güllü Can ise, 'Oğlum sanık tarafından bıçaklanarak öldürülmüştür. Bunun aksi olan raporları kabul etmiyorum. Olay günü oğlum ve sanıktan başka o pasaja giren kimse bulunmamaktadır. Oğlumun ölümünden sanık sorumludur' dedi.

Taraf avukatlarının dinlenmesinin ardından savcı mütelaasında sanığın tutukluluk halinin devamını ve ekiskliklerin giderilmesini istedi. Mahkeme heyeti de, kuvvetli suç şüphesi ve somut delillerin bulunması nedeniyle sanığının tutukluluk halinin devam kararı verdi. Mahkeme, adli tıp, adli fizik ve olay yeri inceleme hususunda uzmanlığı bulunan bilirkişiye gönerilen dosya ile gelecek raporun beklenilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

'Kamera kayıtlarında sanık elinde kelebek bıçakla kovalıyor'

12 yaşında vahşice katledilen Eyüpcan Güner'in annesi olduğunu belirten Güllü Can, 'Bugün oğlumun üçüncü duruşması oldu. Benim oğlum vahşice, işkence göre göre katledildi. Kamera kayıtlarında sanık elinde kelebek bıçakla kovalıyor. Benim oğlumun bir türlü peşini bırakmıyor. Benim oğlumu vahşice katlediyor. Ben oğlum Eyüpcan için adalet istiyorum. 12 yaşındaki bir çocuk, 25 yaşındaki bir yetişkine saldıramaz. Onunla boğuşamaz, ondan DNA elde edemez. Oğlum kamera görüntülerinde mevcut, korku içinde canını kurtarmak için koşuyor'dedi.

Müşteki avukatlarından Gurbet Bilbay, 'İstediğimiz Adli Tıp raporları maalesef gelmedi. Zaten biz bu kadar kısa sürede gelmesini de beklemiyorduk. Çocuğun vücudunda bıçak darbesi, kesi olduğu çok belli. Zaten bunu uzman alanı olmayan bir insan bile değerlendirebilir. Bununla ilgili hakimimiz de tekrar gönderdi ve ayrıntılı bir şekilde talep etti. Bizim buradan istediğimiz bu adli tıp raporlarının güvenilir bir şekilde gelmesi ve burada bu kişinin en ağır şekilde cezalandırılması. Çünkü en başından beri çelişkili beyanlar var ve zaten çocuğun düştüğü yerde onun vücudunu o şekilde kesecek hiçbir şekilde bir cisim, hiçbir şey yok. Bununla ilgili zaten biz iki kere de keşif yaptık' diye bilgi verdi.