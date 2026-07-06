Türkiye genelinde olduğu gibi Mersin'de de son bir haftadır etkili olan mevsim normalleri üzerindeki sıcaklar nedeniyle plajlar doldu. Hem okulların tatil olması hem de sıcakların gelmesiyle plajları dolduranlar denize girerek serinleyip, eğlenceli vakit geçirdi.

Türkiye'nin turizm merkezlerinden Akdeniz'e 321 kilometre kıyısı bulunan Mersin'de son bir haftada hissedilen sıcaklık nemle birlikte 40 dereceye kadar dayandı. Mersin'in yanı sıra yurt genelinde de sıcaktan bunalan birçok aile rotayı deniz kenarlarında aldı. Okulların da tatil olmasını fırsat bilen ailelerin tercih ettiği yerlerden olan Mersin'de sahillerin neredeyse tamamında yoğunluk yaşandı. Denize girerek serinleyen tatilciler, aynı zamanda çeşitli aktivitelere katılarak eğlenceli vakit geçirdi. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Kızkalesi'nde ise diğer turizm noktaları gibi binlerce misafiri ağırladı.

Mersin'in dünyaya açılan kapısının Kızkalesi olduğuna belirten Kızkalesi Kültür ve Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop, 'Şu anda deniz sıcaklığı ideal ve çok güzel. İlave olarak hava da çok güzel. Gelen aileler kendilerini denizde buluyorlar. Haliyle böyle olunca talepler çoğaldı, biz de son derece memnunuz' dedi.

Kızkalesi'nin özel bir yanının denizin 25 metreden sonra derinleşmesi olduğuna dikkat çeken Öztop, 'Dolayısıyla yüzme bilmeyen kardeşlerimiz, özellikle yaş almış ve engelli kardeşlerimiz için çok ideal bir denizimiz var. Okullar tatil oldu. Tatille beraber zaten rezervasyonlarımız arttı. İlave olarak havaların ısınmasıyla beraber şu anda inanılmaz bir noktadayız talep anlamında. Otellerimizde çok ciddi rezervasyonlar var ve misafirler çevre illerden, her yerden geldiler' ifadelerini kullandı.

Tatilcilerden Erdal Yılmaz, 'Almanya'dan tatile buraya geliyoruz. Memleketime daha gitmedim. Burası benim memleketimin yerini aldı gibi oldu yani. Biz buraya senede bir geliyoruz. Çünkü Almanya'da iklim burası gibi değil. Orada güneş hasreti çekiyoruz. Kemiklerimiz ağrıyor, D vitamini eksikliğini yaşıyoruz. Buraya geldiğimizde kısa sürede de olsa sağlığımıza kavuşuyoruz' diye konuştu.

Okulların tatil olmasıyla birlikte ailesiyle Kahramanmaraş'tan gelen çocuklardan Yağız Taşkıran ise, sıcak havada denize girip serinlediğini söyledi.