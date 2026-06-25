Aksa Çukurova Doğalgaz, Aydıncık Doğal Gaz Şehir Giriş İstasyonu’nu ziyaret eden Aydıncık Kaymakamı Mehmet Çelik ile Belediye Başkanı Özkan Kılıçarpa’ya ilçede yürütülen çalışmalar ve işletme faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Mersin genelinde 2 bin 675 kilometrelik dağıtım şebekesiyle 306 binden fazla aboneye hizmet veren Aksa Çukurova Doğalgaz, Aydıncık ilçesindeki yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Şehir Giriş İstasyonu’nda gerçekleştirilen ziyarette, Aksa Çukurova Doğalgaz Mersin Bölge Müdürü Tufan Duman, doğal gazın ilçede yaygınlaştırılması, yeni abonelik süreçleri ve planlanan yatırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Doğal gazın ekonomik, güvenli ve çevreci bir enerji kaynağı olduğuna dikkat çeken Duman, 2026 yılı Haziran ayı verilerine göre doğal gazın ısınmada elektriğe göre 1,3 kat, ithal kömüre göre 4,3 kat daha ekonomik olduğunu belirtti. Yemek pişirme ve sıcak su kullanımında ise doğal gazın tüpe göre 6,5 kat, elektriğe göre ise 1,6 kat daha avantajlı olduğunu ifade eden Duman, doğal gazın ilçenin gelişimine ve hava kalitesinin iyileşmesine katkı sunduğunu söyledi.

Aydıncık’ta önümüzdeki günlerde başlayacak yatırım çalışmalarının ön abonelik başvuruları doğrultusunda şekilleneceğini vurgulayan Duman, vatandaşların doğal gazla ilgili bilgi almak ve abonelik işlemlerini gerçekleştirmek için Aydıncık Şehir Giriş İstasyonu’na başvurabileceklerini ya da online işlem kanalları ile mobil uygulamayı kullanabileceklerini kaydetti.

Evlerinde doğal gaz tesisatı bulunmayan vatandaşlar için hayata geçirilen Mutfak Tesisatı Dönüşüm Kampanyası hakkında da bilgi veren Duman, abonelik işlemlerini tamamlayan vatandaşların kampanyaya dahil sertifikalı firmalar aracılığıyla dönüşüm işlemlerini yaptırabileceklerini belirtti. Ortalama üç saatte tamamlanan dönüşüm işlemleri sayesinde vatandaşların aylık ödeme kolaylığıyla doğal gazın konforundan yararlanabileceğini ifade eden Duman, kampanya kapsamındaki tüm işlemlerin yetkili ve sertifikalı firmalar tarafından gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi.