Mersin'de arıcılığı desteklemek amacıyla hayata geçirilen 'Altın Kovan Projesi' kapsamında üreticilere bugüne kadar 2 bin 400 arılı kovan desteği sağlandı. Desteklerden faydalanan üreticiler bal ve polen hasadına başlarken, projenin sürdürülebilir modeliyle yeni yetiştiricilere de ulaşılması hedefleniyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, tarımsal kalkınmayı destekleyen projeleriyle hem üreticinin yanında olmaya hem de sürdürülebilir üretim anlayışını güçlendirmeye devam ediyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen 'Altın Kovan Projesi' arıcılık faaliyetlerini desteklerken, doğanın korunmasına ve tarımsal üretimin geleceğine de katkı sunuyor.

Küçük ve orta ölçekli arı yetiştiricilerine yönelik uygulanan proje kapsamında yetiştiricilere arılı kovan ve arıcılıkta ihtiyaç duyulan ekipman destekleri sağlanırken, verilen desteklerin üretime dönüşmesiyle birlikte arıcılar bal ve diğer arı ürünlerini elde etmeye başladı. Böylece proje yetiştiricilerin ekonomik gücünü artırırken, kırsalda üretimin sürdürülebilirliğini de destekliyor. Bu kapsamda Erdemli ilçesinde yaşayan Kudret Ateş, 3 kuşaktır yaptıkları arıcılık için projeden faydalandı.

Arıcılığın desteklenmesi, ekosistemin güçlenmesine de katkı sağlıyor

Altın Kovan Projesinin en dikkat çeken yönlerinden biri ise kendi kendini besleyen bir yapıya sahip olması. Desteklenen yetiştiricilerin çoğalttığı kolonilerden elde edilen yeni kovanlar, sonraki dönemde başka yetiştiricilere ulaştırılıyor. Bu sayede dışarıdan yeni arı teminine ihtiyaç duyulmadan, destek zinciri büyüyor ve proje her geçen yıl daha fazla yetiştiriciye ulaşma potansiyeli kazanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bu modelle yetiştiricilere ekonomik destek sunmakla kalmıyor, aynı zamanda kaynakların verimli kullanıldığı sürdürülebilir bir tarım anlayışını da hayata geçiriyor.

Arılar, meyve ve sebzeler başta olmak üzere birçok tarımsal ürünün tozlaşmasında kritik rol üstlenirken, biyolojik çeşitliliğin korunması ve doğal yaşamın devamlılığı açısından da büyük önem taşıyor. Bu nedenle arıcılığın desteklenmesi yalnızca bal üretimine değil, tarımsal verimliliğin artmasına ve ekosistemin güçlenmesine de doğrudan katkı sağlıyor.

'Altın Kovan Projesi sürdürülebilir bir projedir'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tanımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığında görev yapan Ziraat Mühendisi Hüseyin Topkara, Altın Kovan Projesinin 2025 yılında başladığını belirterek, 'Projemize 2025 yılında pilot seçilen ilçelerde başladık. Mersin İli Arı Yetiştiricileri Birliğine kayıtlı olan ve kovan varlığı 50 ile 100 arasında olan üreticilerimize yönelik bir proje. Kriterlerimize uyan 40 yetiştiriciyi seçtik. Yetiştiricilere kişi başı 30 tane katlı ve polen tuzaklı arılı kovan desteği sağladık. Bunun yanında 90 kilogram da arı besini verdik' dedi. Projenin başladığı günden bugüne toplam 2 bin 400 adet arılı kovan desteği sağladıklarını sözlerine ekleyen Topkara, '2025 yılında destek sağladığımız üreticilerimiz kolonilerini çoğalttılar ve bu yıl arılardan, polen ve bal gibi ürünleri almaya başladılar' diye konuştu.

'İnsanların beslenmesiyle ilgili tüm noktalarda, arılara ihtiyacımız var'

Yetiştiricilerin arılardan elde ettiği ürünlerle ekonomilerine katkı sunduklarının altını çizen Topkara, 'Altın Kovan Projesi sürdürülebilir bir projedir. 2027 yılında dışarıdan hiç arı almadan, sadece kendi yetiştiricimizden bin 200 kovan arıyı toplayarak yeni yetiştiricilerle buluşturacağız' sözlerine yer verdi.

Arıcılığın sadece tarıma değil, ekosisteme de büyük bir katkısı olduğunu ve Büyükşehir Belediyesi olarak bu bilinçle çalıştıklarını aktaran Topkara, 'İnsanların beslenmesiyle ilgili tüm noktalarda, arılara ihtiyacımız var. Arı, meyve ağaçlarının tozlaşmasını, daha verimli hale gelmesini ve doğadaki bitkilerin çoğalmasını sağlayan bir canlı. Doğaya ve insanlığa büyük katkısı var. Bu kapsamda da Mersin Büyükşehir Belediyesi altın kovan projesiyle yalnızca üreticiye destek olmuyor, aynı zamanda ekosisteme de büyük bir katkı sağlamış oluyor' ifadelerini kullandı.