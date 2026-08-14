Mersin'de görme engelli bireyler ve aileleri, Tarsus Gençlik Kampında doğayla iç içe vakit geçirdi. Doğa yürüyüşünden bitki tanıma etkinliklerine kadar çeşitli aktivitelere katılan görme engelliler, hem sosyalleşti hem de farklı deneyimler yaşadı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kapsayıcı belediyecilik çalışmaları çerçevesinde engelliler için de projelerini sürdürüyor. Her vatandaşın kentteki hizmetlere eşit bir şekilde erişebilmesini önceleyen Büyükşehir Belediyesi, görme engelli vatandaşları ve ailelerini Tarsus Gençlik Kampında ağırladı. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı personelinin eşlik ettiği etkinlikte, doğa yürüyüşü, gezi ve yapraklardan bitki tahmini gibi birçok aktivite yapıldı. Ayrıca doğada beyaz bastonuyla özgürce yürüme şansı yakalayan görme engelliler, çimen ve toprağı ayaklarında hissetmenin yanı sıra, doğanın eşsiz kokusunun da tadını çıkardı.

'Görme engelliler doğada rahatça vakit geçirdikleri için daha özgüvenli hissediyorlar'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı Tarsus Gençlik Kampında görev yapan Pınar Salman, 'Tarsus Gençlik Kampında 12 ay boyunca birçok kesimden insanı ağırlamaktayız. Bu hafta sonu da görme engelli vatandaşlar burada ve birçok deneyim yaşama şansları oldu. Onlarla doğada yürüyüş yaptık, gezinti aracıyla gezdik. Nehir kenarında olduğumuz için, nehir ve doğanın kokusunu hissediyoruz. Ayrıca burada yetişen bitkilerin hepsini topladık ve koku alma duyusu ile ne bitkisi olduğunu tanımladık' diye konuştu.

Görme engellilerin kampta çok güzel vakit geçirdiğini belirten Salman, 'Görme engelliler için tek başına aktivite yapmak zor. Burada doğada oldukları için rahat bir şekilde yürüyor ve aktivitelerini gerçekleştiriyorlar. Böylece kendilerini daha fazla özgüvende hissediyorlar' dedi.