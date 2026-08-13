Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Darısekisi Gökyüzü Gözlem Etkinliği, yüzlerce gökyüzü meraklısını Darısekisi Örnek Köyünde buluşturdu. Perseid Meteor Yağmurunun gözlemlendiği gecede vatandaşlar, meteorların yanı sıra teleskoplarla Satürn'ü ve çeşitli yıldız kümelerini inceleme fırsatı buldu.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı tarafından 'Binlerce yıldız altında unutulmaz bir geceye davetlisiniz' sloganıyla gerçekleştirilen etkinlik gece yapıldı. Program, 'Büyük Patlamadan Bugüne: Evrenin Hikayesi' sunumuyla başlarken, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrasının konseriyle şenlik havasına büründü.

Etkinlik alanında çocuklara yönelik uzay temalı 7 farklı atölye düzenlenirken, belediyenin astronomları tarafından teleskoplarla derin uzay gözlemleri, Perseid Meteor Yağmuru gözlemi, gökyüzü ve takım yıldızları anlatımı ile gökbilim sohbetleri gerçekleştirildi. Gece boyunca vatandaşlar, çıplak gözle meteor yağmurunu izlerken, teleskoplarla Satürn ve yıldız kümelerini gözlemledi.

Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi Şefi Duygu Ezici, Darısekisi'nin ışık kirliliğinin az olduğu bölgelerden biri olması nedeniyle gökyüzü gözlemleri için uygun olduğunu belirterek, etkinlikte vatandaşları bilim ve gökyüzüyle buluşturduklarını söyledi. Ezici, teleskoplarla yıldız kümeleri ve Satürn'ün gözlemlendiğini, meteorların her görülüşünde alanda büyük coşku yaşandığını ifade etti.

Uzman astronom ve eğitim koordinatörü Dr. Yonca Karslı da etkinliğe yoğun ilgi olduğunu belirterek, meteor yağmurunun yanı sıra yıldız kümeleri ve çift yıldız sistemlerinin gözlemlendiğini aktardı. Karslı, gece saatlerinde Satürn'ün doğmasıyla teleskopların bu gezegene çevrildiğini ve çocukların astronomiye yoğun ilgi gösterdiğini kaydetti.

Etkinliğe katılan çocuklar ise ilk kez meteor yağmurunu izleyenlerin yanı sıra çeşitli atölyelere katılarak gökyüzü ve uzay hakkında bilgi edindi. Darısekisi'ndeki yerel üreticiler de stantlarda yöresel meyve ve ürünlerini ziyaretçilere sunarak etkinliğe katkı sağladı.

Gece yarısına kadar devam eden etkinlikte, her yaştan vatandaş Perseid Meteor Yağmurunu izleyerek gökyüzü altında unutulmaz bir gece yaşadı.