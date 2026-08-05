Mersin Üniversitesi, uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda Almanya'nın önde gelen üniversiteleri ve araştırma kuruluşlarıyla gerçekleştirdiği temasları uluslararası projeye dönüştürdü. Rektör Prof. Dr. Erol Yaşar başkanlığındaki heyetin Almanya ziyaretinde imzalanan iş birliği protokollerinin ardından, üniversitenin koordinasyonunda hazırlanan Horizon Europe HARVESTT projesine Almanya'nın üç önemli kurumu ortak oldu.

Rektör Prof. Dr. Erol Yaşar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Hakan Öztürk ve Araştırma Dekanı Prof. Dr. Caner Özdemir'den oluşan heyet, Araştırma Dekanlığı ile Mersin Teknoloji Transfer Ofisi (Mersin TTO) koordinasyonunda Almanya'da bir dizi çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

Program kapsamında Fraunhofer IOSB, Hochschule Karlsruhe (Karlsruhe University of Applied Sciences), Karlsruhe Institute of Technology (KIT), University of Stuttgart, Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe (TH OWL), CIIT (Centrum Industrial IT) ve Fraunhofer IOSB INA ziyaret edilerek üniversite yönetimleri, araştırma merkezleri ve teknoloji transfer ofisleriyle görüşmeler yapıldı. Görüşmeler sonunda araştırma, inovasyon ve teknoloji transferi alanlarını kapsayan mutabakat zabıtları (MoU) imzalandı.

Temaslarda ortak Ar-Ge faaliyetleri, teknoloji transferi, fikri mülkiyet yönetimi, girişimcilik, spin-off ve spin-out şirketlerinin desteklenmesi, araştırma altyapılarının ortak kullanımı, sanayi-üniversite iş birlikleri ile Avrupa Birliği fon programlarında ortak proje geliştirilmesi konuları ele alındı. Taraflar ayrıca Horizon Europe, Erasmus+, Interreg, COST ve Digital Europe programları kapsamında ortak çalışmalar yürütülmesi konusunda görüş birliğine vardı.

Ziyaretlerin en önemli çıktılarından biri ise iş birliklerinin kısa sürede uluslararası projeye dönüşmesi oldu. Mersin Üniversitesi koordinasyonunda hazırlanan ve Avrupa Komisyonunun "From Lab to Market: Strengthening the Role of Technology Transfer Offices in Bringing Knowledge to the Market (HORIZON-EIE-2026-03-CONNECT-01)" çağrısına sunulacak olan "HARVESTT - Harvesting Academic Research via Exploitation, Startup (Spin-off, Spin-out) Support and Technology Transfer" projesine Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe (TH OWL), Fraunhofer IOSB-INA ve CIIT uluslararası ortak olarak katıldı.

"İş birliklerini somut projelere dönüştürüyoruz"

Rektör Prof. Dr. Erol Yaşar, gerçekleştirilen temasların üniversitenin uluslararasılaşma hedefleri açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "Üniversitemiz olarak yalnızca uluslararası protokoller imzalamayı değil, bu iş birliklerini araştırma, inovasyon ve teknoloji transferi alanlarında somut projelere dönüştürmeyi hedefliyoruz. Almanya'da gerçekleştirdiğimiz temasların daha dönüş yolunda Horizon Europe kapsamında güçlü proje ortaklıklarına dönüşmüş olması, doğru bir strateji izlediğimizin en önemli göstergesi. Avrupa'nın önde gelen üniversiteleri ve araştırma kuruluşlarıyla kurduğumuz bu güçlü ilişkilerin önümüzdeki dönemde ortak araştırma projeleri, akademik iş birlikleri, araştırmacı hareketliliği ve teknoloji transferi faaliyetleriyle daha da gelişeceğine inanıyoruz" dedi.

Mersin Üniversitesinden yapılan açıklamada, Almanya çalışma ziyaretinin üniversitenin Avrupa araştırma ve inovasyon ekosistemindeki görünürlüğünü artırdığı, Horizon Europe başta olmak üzere uluslararası projeler için de güçlü bir iş birliği zemini oluşturduğu belirtildi.