Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, Artvin Belediyesi tarafından düzenlenen 'Çocuklar İçin Bilim ve Eğlence Şenliği'ne 6 farklı bilim atölyesiyle katılarak çocukları bilim ve teknolojiyle buluşturdu.

Artvin Belediyesi tarafından Atatepe'de gerçekleştirilen etkinlikte, Mersin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, hazırladığı uygulamalı atölyelerle şenliğe renk kattı.

Şenlik kapsamında düzenlenen güneş gözlemi, gece gözlemi, gök atlası, güneş saati, 3D kalem ile modelleme ve minik mucitler atölyeleri çocuklar ve ailelerden yoğun ilgi gördü. Katılımcılar hem eğlenme hem de bilimsel uygulamaları deneyimleme fırsatı buldu.

Astronomiden teknolojiye uzanan farklı alanlarda hazırlanan etkinliklerde çocukların merak duygusunu geliştiren, üretkenliği teşvik eden uygulamalar ön plana çıktı. Ziyaretçiler, bilimsel gözlem ve deney çalışmalarına aktif olarak katılarak interaktif bir öğrenme deneyimi yaşadı.

Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, etkinliğe katkı sunan kurum ve personele teşekkür ederek, olumsuz hava şartlarına rağmen şenliğe yoğun ilgi gösteren çocuklar ve ailelerin etkinliğe renk kattığını söyledi.

Erdem, 'Bu güzel iş birliğiyle destek veren Türkiye Belediyeler Birliği ile Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e, Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi çalışanlarına ve organizasyonda emeği geçen tüm mesai arkadaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz' dedi.