Mersin İl Millî Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, TEKNOFEST 2026 kapsamında Türkiye birinciliği elde ederek Mersin’e büyük gurur yaşatan Akdeniz AKİB Zafer Çağlayan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini makamında ağırladı.

Akdeniz AKİB Zafer Çağlayan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Asilya Erva Köse ve Furkan Özdemir, danışman öğretmenleri rehberliğinde geliştirdikleri “Akustik-Sis (Ses Yönlendirmeli Mikro Su Buharı) Teknolojisi Geliştirilmesi” adlı projeyle önemli bir başarıya imza attı.

Gençlerin hazırladığı proje, TEKNOFEST 2026 Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması’nda, Hava ve İklim Ana Alanı – Hava Kalitesi Tematik Alanı kategorisinde Türkiye birincisi oldu.

Ödüllerini TEKNOFEST’te Alacaklar

Türkiye birinciliğiyle Mersin’in gururu olan öğrenciler, ödüllerini 30 Eylül – 4 Ekim 2026 tarihleri arasında Şanlıurfa GAP Havalimanı’nda gerçekleştirilecek TEKNOFEST 2026 festivalindeki ödül töreninde almaya hak kazandı.

Mersin İl Millî Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci de başarılı öğrencileri ve danışman öğretmenlerini makamında kabul ederek elde ettikleri Türkiye birinciliğinden dolayı tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.

Mersinli gençlerin bilim ve teknoloji alanında elde ettiği Türkiye birinciliği, kentte eğitim camiasına da büyük gurur yaşattı.