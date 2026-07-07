PAD H10 serisi ile 12.6 inç OLED ekranı, yüksek çözünürlüğü ve üstün renk doğruluğu sunduğunu belirten Casper, güçlü işlemcisi ve uzun pil ömrüyle gün boyu kesintisiz kullanım sağlıyor. Kalem ve klavye desteği sayesinde işten eğlenceye, içerik üretiminden günlük kullanıma kadar geniş bir kullanım alanı sunuyor.

Casper, PAD H10 Pen ve Pro modellerinin 12,6 inç OLED ekran ve 2.5K çözünürlükle kullanıcılara geniş bir görüntüleme alanı sunduğunu duyurdu. Aktarılan bilgilere göre, yüzde 100 DCI-P3 renk gamı ve yüksek kontrast oranı sayesinde görseller daha canlı ve detaylı hale gelirken, yüzde 90 ekran-gövde oranı kullanıcıya daha fazla ekran alanı sağlıyor. Bu yapı; eğitimden eğlenceye, çoklu görevlerden içerik üretimine kadar birçok alanda daha verimli bir kullanım sunuyor.

Kalem ve klavye ile üretkenliğin yeni formu

Casper PAD H10 tablet serisi, kalem desteğiyle not alma, çizim ve tasarım süreçlerini pratik hale getirirken; klavyeli kullanım seçeneği ile tablet deneyimini taşınabilir bir çalışma ortamına dönüştürüyor. Özellikle öğrenciler, profesyoneller ve içerik üreticileri için esnek bir kullanım sunan cihaz, farklı ihtiyaçlara tek bir platformda çözüm sağlıyor.

Güçlü performans, kesintisiz kullanım

MediaTek Dimensity 7050 işlemci, 8 GB RAM ve 256 GB depolama kapasitesiyle Casper PAD H10, çoklu görevlerde akıcı ve hızlı bir performans sunuyor. 10000 mAh bataryası ve hızlı şarj desteği sayesinde gün boyu kesintisiz kullanım imkânı sağlayan cihaz, güçlü donanımını ince ve hafif tasarımıyla birleştiriyor.