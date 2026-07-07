Yenişehir Belediyesi Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nın ikinci oturumu, Tarihi Belediye Binası'nda gerçekleştirildi. Toplantının başında, ilk oturumda İYİ Parti tarafından gündeme getirilen 'Yenişehir'de gizli imar planı çalışması yapıldığı' yönündeki iddialara ilişkin açıklamalarda bulunularak, söz konusu iddiaların belgelerle asılsız olduğu ortaya konuldu.

25 yıllık plan yürürlükte

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, yürütülen çalışmanın iddia edildiği gibi yeni alanları imara açmak için bir plan çalışması değil, mevcut 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında yapılan teknik ön hazırlık olduğunu vurguladı. Başkan Ercan Özel, 'Yenişehir'in son kapsamlı imar planı 2001 yılında hazırlandı. Aradan geçen yaklaşık 25 yılda ilçemizin ihtiyaçları değişti. Bu süreçte oluşan eksiklikleri gidermek, vatandaşlarımızın yaşadığı mağduriyetleri ortadan kaldırmak amacıyla 1/1000 ölçekli İmar Revizyon Planı'na yönelik çalışmalar yürütüyoruz.' dedi.

Mağduriyetlerin Giderilmesi Amaçlanıyor

Kamuoyunda dile getirildiği gibi tarım arazilerini imara açmaya yönelik herhangi bir çalışma bulunmadığını vurgulayan Başkan Ercan Özel, yürütülen revizyonun tamamen mevcut yerleşim alanlarındaki plan eksikliklerinin giderilmesine yönelik olduğunu söyledi. Başkan Ercan Özel, 'Buradaki amaç; hektarlarca tarım arazisini imara açmak değil, mevcut yerleşim alanlarında fiilen oluşmuş ancak planlara doğru şekilde işlenmemiş durumları günümüz ihtiyaçlarına uygun hale getirmek, plan bütünlüğünü sağlamak ve Yenişehir'i daha düzenli, daha yaşanabilir ve daha planlı bir kent yapısına kavuşturmaktır. Kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan algının aksine, mevcut imar planı sınırlarının dışında 1 metrekare dahi yeni imar alanı oluşturulmasına yönelik herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. Yapılan çalışma, tamamen mevcut planın revizyonundan ibarettir' ifadelerini kullandı.