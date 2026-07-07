İnegöl'ün kültürel mirasını yaşatan ve artık şehrin bir markası haline gelen Uluslararası Kültür Sanat Festivali, bu yıl 39'uncu kez düzenlenecek. 13-19 Temmuz tarihleri arasında yapılacak festival öncesi açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Alper Taban, festivalin tüm detaylarını kamuoyu ile paylaştı.

İnegöl Belediyesi'nin bu yıl 39'uncusunu düzenleyeceği Uluslararası Kültür Sanat Festivali için geri sayım başladı. 13-19 Temmuz tarihleri arasında yapılacak festival öncesi Belediye Başkanı Alper Taban, Belediye Başkan Yardımcısı Emin Dündar, Meclis Üyeleri ve Dernek yöneticileri ile birlikte basın açıklaması düzenledi. Festivale dair tüm detayları paylaşan Başkan Taban, ilçe halkını programlara davet etti.