İGA İstanbul Havalimanı'nda yer alan 37,7 metre yüksekliğindeki iki parçalı hareketli heykelin üretim serüvenini anlatan fotoğraf sergisi, Ağustos ayı sonuna kadar İGA ART Galeri'de sanatseverlerle buluşacak.

Türkiye'nin kültür ve sanat alanındaki en kapsamlı ödül programlarından biri olan '2. İGA ART Sanat Projeleri Yarışması'nın kazananı, sanatçı Hayri Karay'ın İGA İstanbul Havalimanı için tasarladığı dev ölçekli kinetik heykelin üretim sürecini konu alan fotoğraf sergisi, dış hatlarda yer alan İGA ART Galeri'de sanatseverlere kapılarını açtı. İGA İstanbul Havalimanı'nın simge eserlerinden biri haline gelen 37,7 metre yüksekliğindeki heykelin geçtiği aşamaları belgeleyen sergide fotoğraflar, teknik çizimler ve görsel dokümanlar yer alıyor. Hareketli iki parçadan oluşan eser, çelik ve ışık arasındaki ilişkiyi özgün bir yorumla ele alıyor ve izleyicisinin bakış açısına göre anlamlar üretiyor. Sergi ise bu anıtsal yapının ortaya çıkış hikayesini ziyaretçilerle buluşturuyor.

Sergi; sanatçı Hayri Karay'ın ilk eskizlerinden üç boyutlu modellemelere, atölye çalışmalarından üretimin yapıldığı fabrikadaki süreçlere, teknik çizimlerden görsel çalışmalara kadar uzanan üretim yolculuğuna ışık tutuyor. Terminal içerisindeki uygulama ve montaj aşamalarının yanı sıra tamamlanan heykelin havalimanının farklı noktalarından çekilmiş fotoğrafları da serginin önemli bölümleri arasında yer alıyor. Heykelin 11 santimetre yüksekliğindeki ilk maketinden dev ölçekli kamusal sanat eserine uzanan dönüşümü gözler önüne seren sergi, ziyaretçilere deneyimleme fırsatı sunuyor.

İGA ART'ın, sanatı yolculuğun ayrılmaz bir parçası haline getirme vizyonunun yeni bir yansıması olarak ziyaretçilerini tamamlanmış bir eseri izlemenin ötesinde üretim sürecine tanıklık etmeye davet eden sergi, sanatın estetik yönünün yanı sıra mühendislik, tasarım ve üretim disiplinlerini de görünür kılıyor. Sergi, ağustos ayı sonuna kadar İGA ART Galeri'de ziyaret edilebilecek.