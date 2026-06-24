Mersin Üniversitesi, Times Higher Education (THE) Impact Rankings 2026 sonuçlarında sürdürülebilirlik alanındaki başarısını önemli ölçüde artırarak dikkat çekici bir yükselişe imza attı. Üniversite, bu yıl ilk kez Birleşmiş Milletler'in 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacının (SKA) tamamında değerlendirmeye alınırken, genel sıralamada da 801-1000 bandından 601-800 bandına yükseldi.

Önceki yıllarda sınırlı sayıda sürdürülebilir kalkınma amacı kapsamında değerlendirilen Mersin Üniversitesi, 2026 itibarıyla tüm SKA'larda yer alarak sürdürülebilirlik çalışmalarını bütüncül bir yaklaşımla uluslararası platforma taşıdı.

Genel Sıralamada Önemli Yükseliş

THE Impact Rankings 2026 sonuçlarına göre Mersin Üniversitesi, dünya genelinde 601-800 bandında yer alarak önceki yıllara göre kayda değer bir ilerleme gösterdi. Elde edilen sonuçlar, üniversitenin sürdürülebilirlik odaklı akademik, sosyal ve çevresel çalışmalarının uluslararası düzeyde karşılık bulduğunu ortaya koydu.

Öne Çıkan Başarı Alanları

Mersin Üniversitesi, özellikle;

Nitelikli Eğitim (SKA 4),

Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı (SKA 9),

Eşitsizliklerin Azaltılması (SKA 10),

Sudaki Yaşam (SKA 14)

alanlarında 201-300 bandında yer alarak önemli bir başarı elde etti.

Karasal Yaşam (SKA 15) alanında ise 301-400 bandında sıralanan üniversite; Sağlık ve Kaliteli Yaşam (SKA 3), Toplumsal Cinsiyet Eşitliği (SKA 5), Temiz Su ve Sanitasyon (SKA 6), Erişilebilir ve Temiz Enerji (SKA 7), Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar (SKA 11), Sorumlu Üretim ve Tüketim (SKA 12) ile İklim Eylemi (SKA 13) başlıklarında 401-600 bandında yer aldı.

Yoksulluğa Son (SKA 1), İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme (SKA 8), Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar (SKA 16) ile Amaçlar İçin Ortaklıklar (SKA 17) kategorilerinde ise 601-800 bandına yükselerek istikrarlı gelişimini sürdürdü.

Özellikle Amaçlar İçin Ortaklıklar (SKA 17) alanında önceki yıllarda 1001-1500 bandında bulunan üniversitenin 601-800 bandına yükselmesi, uluslararası iş birlikleri ve ortak projelerdeki gelişimin önemli bir göstergesi olarak değerlendirildi.

İstikrarlı Yükseliş Dikkat Çekti

Mersin Üniversitesi'nin son yıllardaki performansı incelendiğinde birçok başlıkta sürekli yükseliş kaydettiği görüldü.

Sağlık ve Kaliteli Yaşam (SKA 3) alanında 2024 yılında 801-1000 bandında yer alan üniversite, 2025'te 601-800, 2026'da ise 401-600 bandına yükseldi.

Nitelikli Eğitim (SKA 4) alanında 2024 yılında 301-400 bandında bulunan üniversite, 2025 ve 2026 yıllarında 201-300 bandındaki yerini koruyarak başarısını pekiştirdi.

Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı (SKA 9) alanında ise 2024 yılındaki 401-600 bandından 2026 yılında 201-300 bandına yükselerek önemli bir sıçrama gerçekleştirdi.

Rektör Yaşar: "Sürdürülebilirliği Hayatın Her Alanına Taşıyoruz"

Sonuçları değerlendiren Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, sürdürülebilirlik vizyonlarının uluslararası düzeyde tescillendiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacının tamamında değerlendirmeye alınmamız, üniversitemizin çevreye, topluma ve evrensel değerlere duyduğu hassasiyetin en somut yansımasıdır. Sürdürülebilirliği yalnızca akademik üretimle sınırlı tutmuyor; kampüs uygulamaları ve toplumsal etki faaliyetlerimizle de destekliyoruz. İklim eylemi, temiz enerji ve ekosistemlerin korunması gibi kritik alanlarda elde ettiğimiz bu ivme ile hem bölgemize hem de ülkemize değer katmaya devam edeceğiz."

Uluslararası Görünürlük Güçlendi

THE Impact Rankings değerlendirmelerinde üniversiteler; araştırma, eğitim, toplumsal katkı ve yönetişim alanlarında inceleniyor. Mersin Üniversitesi'nin 2026 yılında tüm sürdürülebilir kalkınma amaçlarında değerlendirilmesi, iklim eylemi, temiz enerji, su yönetimi, ekosistemlerin korunması ve toplumsal kapsayıcılık gibi alanlarda yürüttüğü çalışmaların uluslararası görünürlüğünü önemli ölçüde artırdı.

THE Impact Rankings 2026 başvuru ve raporlama süreci; Rektör Prof. Dr. Erol Yaşar'ın liderliğinde, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Tuğba Yanpar ile Uluslararası Derecelendirmeler Ofisi Sorumlusu Prof. Dr. Zübeyde Hatipoğlu Bağcı'nın koordinasyonunda yürütülürken, süreçte akademik ve idari birimlerin ortak çalışması etkili oldu.

Mersin Üniversitesi, elde ettiği bu sonuçlarla sürdürülebilirlik odaklı yükseköğretim kurumları arasında uluslararası konumunu daha da güçlendirmiş oldu.