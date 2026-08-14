Mersin'de imam hatip olarak görev yapan Muhammed Doğaç, kendi imkanları ve hayırseverlerin desteğiyle temin ettiği birbirinden farklı hediyelerle çocukları camiye ve Kur'an kursuna teşvik ediyor. Yaklaşık 300 öğrencinin katıldığı Yaz Kur'an Kursu'nun kapanışında çocuklara bisiklet, dron, oyuncak araba, paten ve topların da aralarında bulunduğu çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Mersin'de görev yapan Muhammed Doğaç, çocukları camiye ve Kur'an kursuna teşvik etmek amacıyla hayata geçirdiği projelerle dikkat çekiyor. Kendi imkanları ve hayırseverlerin desteğiyle bisikletten drona, futbol ve voleybol topundan uzaktan kumandalı arabalara kadar çeşitli hediyeler hazırlayan Doğaç, yaz döneminde yaklaşık 300 öğrenciyi Kur'an kursunda buluşturdu.

Yaklaşık 5 yıldır imam hatip olarak görev yapan ve yaklaşık 1 yıldır Mersin'de görevini sürdüren Doğaç, çocuklara yönelik projeleriyle dikkat çekiyor. Doğaç, bu yıl da Yaz Kur'an Kursu'nun sona ermesiyle öğrenciler için kapanış programı düzenledi. Kurs süresince eğitim alan yaklaşık 300 öğrenci, programda çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.

Öğrencilerin heyecan yaşadığı programda dağıtılan hediyelerle çocukların hem emeklerinin karşılığını alması hem de camiyle kurdukları bağın güçlendirilmesi amaçlandı.

'Bizim gayemiz çocuklarımızın gönül kapılarını açmak'

Yaz Kur'an Kursu kapanış programında konuşan Mustafa Şahin Camii İmam Hatibi Muhammed Doğaç, 'Birbirinden değerli hediyelerle çocuklarımızın gönül dünyalarına girmeye gayret ediyoruz. Aslında baktığımız zaman Yaz Kur'an Kursu kapanışı olarak gözükebilir ama bizim derdimiz, bizim gayemiz çocuklarımızın gönül kapılarını açmak. Bu yüzden de 21. yüzyılda sokağın karanlığı çocuklarımızı kapmadan bizler onların gönül dünyalarına girmeye gayret ettik. Onların gönül dünyalarına girmek için onlara hediyelerle camimize bu tür faaliyetleri getirerek onları cami sevgisiyle buluşturmak ve buraya bağlılıklarını artırmaya gayret ettik' dedi.

'Çocuklarımız tablet bağımlısıydı, şimdi camiden çıkmaz oldu'

Projeyi uzun yıllardır sürdürdüklerini ve ailelerden olumlu dönüşler aldıklarını ifade eden Doğaç, 'Elhamdülillah projemizi yıllardır uygulamaktayız ve birbirinden güzel sonuçlar almaktayız. Ailelerimizden gelen dönüşlerde 'Hocam çocuklarımız tablet bağımlısıydı, bilgisayar bağımlısıydı, evden çıkmazdı, şimdi camiden çıkmaz oldu'' diye konuştu.

'Amacımız sadece hediye verip göndermek değil'

Çocuklara kendi emekleriyle kazanmayı öğretmek istediklerini vurgulayan Doğaç, '21. yüzyılda sokağın karanlığı çocuklarımızı kapmadan bizler bu tür projelerimizi artırmaya gayret edeceğiz. Hedefimiz, amacımız burada sadece çocuklarımıza hediye verip göndermek değil. Hediye için buraya getirmek değil, onlara kendi emekleriyle kazanmayı öğretmek. Bu yüzden bisikletten tutun uzaktan kumandalı arabalar, dronlar, akıllı saatler, kitap seti, futbol topu, voleybol topu, paten... Birbirinden değişik hediyelerle onların gönüllerine girmeye gayret ettik ve güzel bir yaz dönemi geçirdik. İnşallah hayırlara vesile olsun' ifadelerini kullandı.

Veliler de projeden memnun

Öğrenci velisi Meryem Kır da çocukların camiye severek geldiğini belirterek, 'Hocamızın çok güzel destekleri var çocuklarımıza. Onlara her gün aşkla camiye gelmeyi sevdirdi. Ve ben bu sevgiye şahidim bizzat. Ve akşam bu heyecanı çok net yaşadık ve gördük ve sabahı zor ettik heyecanla. Onca hediyelerle, oyuncaklarla büyümüş bir çocuk olmasına rağmen bugün buradan alacağı bir küçücük hediyeyi bile onu çok mutlu etti. Ayrıca bu heyecana şahit kıldığı için hocamıza çok teşekkür ediyorum ve müthiş bir andı bizim için. Emeklerine sağlık diyorum, iyi ki var' dedi.

Öğrencilerin hediye heyecanı

Yaz Kur'an Kursu'na katılan öğrencilerden Musa Can Özcan ise program sonunda aldığı hediyenin mutluluğunu yaşadı. Özcan, 'Yaz Kur'an Kursu başladığından beri buradayım. Camimizde bugün Yaz Kur'an Kursumuz sona ermişti. Onun için hocamız bize bir ödüllendirme yaptı. Ödüllendirmede de oyuncak araba çıktı bana. Bu yüzden hocamıza teşekkür ediyorum ve mutluyuz' diye konuştu.