Mersin'de POMEM, PMYO, BESYO, MSÜ ve ASEM sınavlarına hazırlanan gençler, ücretsiz fiziki yeterlilik kurslarıyla sınavlara hazırlanıyor. Gerçek sınav şartlarına uygun parkurlarda eğitim alan adaylar, uzman antrenörler eşliğinde haftanın 5 günü çalışmalarını sürdürüyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, gençlerin mesleki ve akademik hedeflerine ulaşmalarına destek olmak amacıyla düzenlediği fiziki yeterlilik kurslarıyla Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM), Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO), Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO), Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) ve Astsubay Eğitim Merkezi (ASEM) sınavlarına hazırlanan gençlerin yanında olmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen kurslarda gençler, fiziki yeterlilik sınavına ücretsiz olarak hazırlanıyor.

Seyfi Alanya Spor Salonunda haftanın 5 günü gerçekleştirilen antrenmanlarda gençler, alanında uzman antrenörler eşliğinde eğitim alıyor. Salon ve koşu antrenmanları şeklinde gerçekleşen çalışmalarda, adayların sınavlarda karşılaşacakları parkurlar birebir oluşturularak sınav atmosferine uygun çalışmalar yapılıyor.

Parkurlar sınav formatına uygun kuruluyor

Fiziki yeterlilik kurslarında adayların yalnızca fiziksel performanslarının geliştirilmesi değil, sınav sırasında parkuru doğru teknikle tamamlamaları, hızlarını artırmaları ve sınav heyecanını yönetebilmeleri de hedefleniyor. Fotosel sistemiyle süre ölçümleri gerçekleştirilirken, adayların gelişimleri antrenörler tarafından yakından takip ediliyor. Ücretsiz olarak sunulan kurslar, özel kurslara erişim imkanı bulunmayan gençlere de önemli bir fırsat sağlıyor. Büyükşehir Belediyesinin sunduğu profesyonel antrenman ortamı ve sınav formatına uygun parkurlar sayesinde gençler, fiziki yeterlilik sınavlarına gerçek sınav şartlarına yakın şekilde hazırlanıyor.

Fiziki yeterlilik kurslarına katılan adayların başarı oranları dikkat çekiyor

Büyükşehir Belediyesinin fiziki yeterlilik kurslarında gerçekleştirilen çalışmalar, adayların sınavlardaki başarılarına da yansıyor. Bu yıl POMEM fiziki yeterlilik sınavına Büyükşehir Belediyesinin kurslarından toplam 50 aday hazırlandı. Bu sayının içinde yer alan 40 erkek adaydan 39'u, 10 kadın adaydan ise 8'i başarılı oldu. ASEM fiziki yeterlilik sınavında ise kursa katılan 39 adaydan 38'i başarı elde etti.

'Sınavlara hazırladığımız öğrencilerin kazanma oranları yüksek'

Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğünde görev yapan Halil İbrahim Balsatan, öğrencileri POMEM, PMYO, BESYO, MSÜ, ASEM fiziki yeterlilik sınavlarına hazırladıklarını anlatarak, 'Antrenmanlarımız haftanın 5 günü sürüyor. Salon ve koşu antrenmanı olarak ayrılıyor. Biz öğrencilerimizi parkura hazırlıyoruz. Sınavlara hazırladığımız öğrencilerin kazanma oranları yüksek. Bu yıl POMEM fiziki sınavına toplamda 50 kişi girdi. 40 erkekten 39'u, 10 kadından da 8'i başarılı oldu. Bu yılki ASEM fiziki sınavına giren 39 kişiden de 38 kişi başarılı oldu. Mersin Büyükşehir Belediyemizin kursuna, fiziki yeterlilik sınavına hazırlanan bütün gençlerimizi bekliyoruz' ifadelerine yer verdi.