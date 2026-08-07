Mersin Büyükşehir Belediyesinin Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerinde LGS'ye hazırlanan öğrenciler, 2026 yerleştirme sonuçlarında önemli başarı elde etti. 10 ilçedeki 21 kurs merkezinde eğitim alan öğrencilerden 128'i fen liselerine, 200'ü ise diğer nitelikli liselere olmak üzere toplam 328 öğrenci nitelikli liselere yerleşti.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerinde eğitim alan öğrenciler, 2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) yerleştirme sonuçlarında önemli bir başarıya imza attı. 10 ilçede hizmet veren 21 kurs merkezinden 328 öğrenci nitelikli liselere yerleşirken, Büyükşehir Belediyesinin sunduğu ücretsiz eğitim, kaynak kitap ve yemek desteği, birebir etütler ve rehberlik hizmetleri başarıda önemli rol oynadı.

LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından Büyükşehir Belediyesi Kurs Merkezlerinde eğitim gören öğrencilerden 128'i Fen Lisesi, 200'ü ise diğer nitelikli liselere yerleşerek önemli bir başarı elde etti. Akademik desteğin yanı sıra psikolojik danışmanlık, birebir etütler, deneme sınavları, yemek ikramı ve sosyal etkinliklerle desteklenen öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi sayesinde hayallerindeki liselere yerleşmenin mutluluğunu yaşadı.

'Destek olduğumuz öğrencilerimizin başarılı sonuçlarıyla gururlandık '

Mersin Büyükşehir Belediyesi Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü Kurs Merkezi Koordinatörü olarak görev yapan Duygu Çeviker, LGS yerleştirme sonuçlarının kendileri için gurur verici olduğunu söyledi. Kurs merkezlerinde öğrencilerin yalnızca akademik yönden değil, sosyal anlamda da desteklendiğini ifade eden Çeviker, 'Tüm kurs merkezlerimizde müfredata uygun konu anlatımları, birebir etütler ve haftalık deneme sınavlarıyla bu sürece hazırladığımız öğrencilerimizin, sosyal etkinliklerle de motivasyonlarını artırmaya çalıştık. Her ay yapılan veli ziyaretleriyle de velilerimizi bu sürece dahil ettik. Bu sayede veli, öğretmen, öğrenciden oluşan sacayağını bir arada tutarak başarılı sonuçlar elde ettik. Büyükşehir Belediyesi olarak, LGS hazırlığında destek olduğumuz öğrencilerimizin başarılı sonuçlarının haklı gururunu yaşıyoruz' diye konuştu.

Gelecek eğitim öğretim yılında da öğrencilere destek vermeyi sürdüreceklerini belirten Çeviker, 'Hedeflerine ulaşmak isteyen tüm öğrencilerimizi kurs merkezlerimize bekliyoruz. Başarıya giden yolda onları akademik ve sosyal anlamda desteklemeye devam edeceğiz' dedi.