Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin farklı noktalarında düzenlenen 'Yaz Dostum' konserleri kapsamında Erdemli'de etkinlik gerçekleştirildi. DJ performansıyla başlayan gecede vatandaşlar sevilen şarkılar eşliğinde eğlenirken, Kent Orkestrası da seslendirdiği eserlerle müzikseverlere keyifli bir akşam yaşattı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından yayladan sahile kentin farklı noktalarında düzenlenen 'Yaz Dostum' konserleri, Mersinlileri müziğin birleştirici gücüyle buluşturmaya devam ediyor. Bunlardan biri olan Erdemli Öner Sitesi önünde gerçekleşen etkinlik, DJ Emrah'ın yüksek tempolu performansıyla başladı. Meydanı dolduran vatandaşlar, sevilen şarkılar eşliğinde dans ederek eğlencenin tadını çıkardı. Ardından sahneyi devralan Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, seslendirdiği birbirinden güzel eserlerle müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

'Her konserimiz üzerine kata kata ilerliyor'

Gecenin açılışını gerçekleştiren DJ Emrah, vatandaşların coşkusunun her konserle daha da arttığını belirterek, 'Çok güzel bir gece ve muhteşem bir performanstı. Her konserimiz üzerine kata kata ilerliyor ve halkımızın coşkusu hiçbir zaman dinmiyor. Bugün de hep birlikte buna şahit olduk' dedi.