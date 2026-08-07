Mersin'in Erdemli ilçesinde park halindeki araca çarpan otomobil ters döndü,3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, gece Mersin-Antalya D-400 karayolu Erdemli ilçesi Akdeniz Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, G.E. (43) idaresindeki 07 TG 313 plakalı otomobil, Mersin istikametine seyir halindeyken, sağda park halinde olan 33 AVJ 579 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ters dönerken, içinde bulunan aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.