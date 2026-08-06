Sağlık Turizmi Konfederasyonu (SATKOF) ve Uluslararası Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (USTKON) Genel Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay, Mersin’de hayata geçirilebilecek sağlık turizmi projeleri kapsamında MERSINTIME yazarı ,şair, besteci ve eğitimci Olgu Taşkın Çankaya’yı makamında ağırladı.

Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede, Mersin’in sağlık turizmindeki potansiyeli başta olmak üzere kültür ve sanatın sağlık turizmiyle buluşturulması, kentin uluslararası alanda tanıtılması ve hayata geçirilebilecek ortak projeler ele alındı.

Prof. Dr. Aysun Bay, SATKOF’un Türkiye’nin sağlık turizmindeki uluslararası konumunu güçlendirmek amacıyla birçok ülkede kongreler, yatırım organizasyonları ve iş birliği programları gerçekleştirdiğini belirtti.

“Mersin önemli bir sağlık turizmi merkezi olabilir”

Mersin’in sahip olduğu sağlık altyapısı, ulaşım olanakları, iklimi ve doğal güzelliklerine dikkat çeken Bay, kentin sağlık turizmi açısından önemli bir merkez haline gelebilecek güçlü bir potansiyele sahip olduğunu ifade etti.

Bay, Mersin’de sağlık turizminin geliştirilmesi, ulusal ve uluslararası yatırımcıların kente kazandırılması ve SATKOF temsilciliğinin oluşturulması noktasında her türlü iş birliğine açık olduklarını vurguladı.

Görüşmede kültür ve sanatın Mersin’in sağlık turizmi vizyonuna sağlayabileceği katkılar da değerlendirildi. Olgu Taşkın Çankaya, kaleme aldığı ve imzaladığı eserlerini Prof. Dr. Aysun Bay’a takdim ederken, kitaplar üzerine gerçekleştirilen sohbet görüşmeye ayrı bir renk kattı.

Kapadokya’daki uluslararası zirveye davet

Prof. Dr. Aysun Bay, Çankaya’yı Eylül ayında Kapadokya’da gerçekleştirilecek uluslararası sağlık turizmi zirvesine davet etti. Bay, kültür, sanat ve sağlık turizmini aynı çatı altında buluşturacak yeni projelerde birlikte çalışmaktan memnuniyet duyacaklarını dile getirdi.

Görüşme, karşılıklı iyi niyet temennileri ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. Taraflar, Mersin’in sağlık turizminde uluslararası bir marka haline gelmesine katkı sağlayacak ortak çalışmaların sürdürülmesi konusunda görüş birliğine vardı.