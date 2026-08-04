Mersin'de yaz akşamları açık hava sinemasıyla renklendi. Kültür Parkta düzenlenen etkinlikte çocuklar, dev ekranda izledikleri animasyon filmi ve ikramlarla unutulmaz bir akşam yaşarken, aileler de deniz kıyısında nostaljik sinema keyfi yaşadı.

Akdeniz sahili manzarasında yer alan Kültür Parkta kurduğu dev ekran ile sinema tutkunlarına açık hava sineması nostaljisini yaşatan Mersin Büyükşehir Belediyesi, çocukları da unutmadı. Açık hava sinema etkinliğinin ikincisinde 'Niko: Kuzey Işıklarının Ötesinde' filmini çocukların beğenisine sunan Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, ikramlarıyla da miniklere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Aileleri ile sahilde yaz tatilinin tadını çıkaran çocuklar, rengarenk görüntüleri ile seyir keyfi sunan filmi açık havada büyük bir hayranlıkla izledi. İkramların da eşlik ettiği açık hava sinema keyfi yetişkinlerde nostalji duyguları yaşatırken, ilk defa açık hava deneyimi yaşayan çocuklar ise atmosfere hayran kaldı. Panayır Kafe yanında yapılan organizasyonun üçüncüsü 12 Ağustos'ta gerçekleşecek.

'Deniz kenarında, açık havada ve dev ekranda film izlemek, çocukları mutlu etti'

Açık hava sinema etkinliğinin 2.'sini düzenlediklerini söyleyen Kent Katılımı ve Sivil Toplum ile İlişkiler Şube Müdürü Başar Akça, 'Bugün Niko filmini izledik. Çocuklar tarafından çok beğenildi. Eskiden yaşadığımız açık hava sinema keyfini, Mersin Büyükşehir Belediyesi bu sene Kültür Parkta vatandaşlarımızla buluşturuyor. Akdeniz'in kıyısında ve dolunay ışığının altında güzel bir etkinlik yaptık' dedi.

Sinema kültürünün son yıllarda kapalı salonlara ya da dijital platformlara kaydığını söyleyen Akça, 'Çocuklar açık hava sinema kültürünü hiç bilmiyorlar. 20-30-40 ve üstü yaştakiler açık hava sinemasını deneyimlemiş olsa da çocuklar bu keyfi hiç tatmadılar. O yüzden aileleri eşliğinde burada açık havada, deniz kenarında ve dev ekranda bir film izlemek, onlar için de gerçekten mutluluk verici oldu' diye konuştu.