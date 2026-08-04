Mersin Büyükşehir Belediyesinin Kampüs Mersin ve Garaj Mersin'de düzenlediği LinkedIn eğitiminde katılımcılar, dijital görünürlüklerini artırma, profesyonel ağ oluşturma ve kariyer fırsatlarını daha etkin değerlendirme konusunda uygulamalı bilgiler edindi.

'Dijital Liderler Geliyor' eğitim serisinin 2. programında katılımcılar, profesyonel iş ağı platformu LinkedIn'in etkin kullanımına ilişkin kapsamlı bilgiler edindi. Girişimcilik Koordinatörü Selahattin Ciritçi tarafından verilen eğitimde, güçlü bir LinkedIn profili oluşturmanın püf noktaları, dijital görünürlüğü artırmanın yolları, profesyonel ağ oluşturma yöntemleri ve kariyer fırsatlarını değerlendirme süreçleri ele alındı. Eğitim, öğrencilerden girişimcilere, iş arayanlardan profesyonellere kadar geniş bir katılımcı kitlesinden yoğun ilgi gördü.

'Kampüs Mersin ve Garaj Mersin, iş dünyası ile gençleri buluşturan güçlü bir ekosistem'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada, Kampüs Mersin ve Garaj Mersin'in yalnızca bir çalışma alanı değil, aynı zamanda iş dünyası ile gençleri buluşturan güçlü bir ekosistem oluşturduğunu belirtti. 13 Mayıs'ta hizmete açılan Kampüs Mersin ve Garaj Mersin'in, üniversite, iş dünyası, girişimciler ve kent dinamiklerini ortak paydada buluşturan bir anlayışla tasarlandığını ifade eden Özada, 'Dijital Liderler Geliyor programı kapsamında 2. eğitimimizi LinkedIn üzerine gerçekleştirdik. İlk eğitimimiz, satışta etki ve ikna becerilerine odaklanmıştı. Bu eğitimimiz ise katılımcıların dijital platformları daha etkin kullanmalarını desteklemeyi amaçlıyor' dedi.

Eğitim içeriklerinin, hedef kitlenin ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirildiğini vurgulayan Özada, 'İş dünyasına katkı sağlayacak, sivil toplum kuruluşlarının kapasitesini güçlendirecek ve üniversite gençlerini geleceğin çalışma hayatına hazırlayacak eğitimlerimizi, önümüzdeki süreçte de sürdüreceğiz' ifadelerini kullandı.