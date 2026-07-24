Mezitli İçel Anadolu Lisesi öğrencisi Arzem Vucut, uluslararası bilim ve matematik olimpiyatlarında elde ettiği başarılarla Mersin'in gururu oldu.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da, 26 ülkeden yaklaşık 1100 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen World Mathematics Invitational (WMI) 2026 Büyük Finali'nde ilk kez final heyecanı yaşayan Arzem Vucut, sergilediği başarılı performansla Merit Prize Madalyası kazandı. Genç öğrenci, böylece uluslararası alanda önemli bir başarıya imza attı.

Arzem Vucut, matematikteki başarısını bilim olimpiyatlarında da sürdürdü. Einstein Science Olympiad final turunda Silver (Gümüş) Madalya kazanan başarılı öğrenci, bu derecesiyle 26-30 Ekim 2026 tarihleri arasında Almanya'da düzenlenecek Einstein Science Olympiad Büyük Finali'nde Türkiye'yi temsil etme hakkı elde etti.

Uluslararası platformlarda hem Türkiye'yi hem de Mezitli İçel Anadolu Lisesi'ni başarıyla temsil eden Arzem Vucut'un elde ettiği çifte başarı, eğitim camiasında da büyük sevinçle karşılandı.

Okul yönetimi tarafından yapılan açıklamada, "Uluslararası platformlarda ülkemizi ve okulumuzu başarıyla temsil eden sevgili öğrencimiz Arzem Vucut'u yürekten tebrik ediyor, Almanya'da gerçekleştirilecek büyük finalde üstün başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Mersin'i uluslararası bilim ve matematik alanında başarıyla temsil eden Arzem Vucut'un, Almanya'da düzenlenecek büyük finalde de önemli dereceler elde etmesi bekleniyor.