Türkiye ve Estonya’dan eğitimciler, çocukları geleceğe hazırlamak için "I can read pictures; I'm starting early literacy" (Görselleri Okuyabiliyorum; Erken Okuryazarlığa Başlıyorum) projesinde bir araya geldi.

2025-2026 e-Twinning yıllık teması olan "Temel Beceriler (Yaşam Becerileri)" kapsamında hayata geçirilen proje, okul öncesi dönemdeki çocukların erken okuryazarlık becerilerini geliştirmeyi hedefliyor. Proje sayesinde minikler, henüz ilkokula başlamadan okuma-yazma konusunda farkındalık kazanarak eğitim hayatlarına bir adım önde başlama fırsatı yakalıyor.

Görsellerden Teknolojiye Bütüncül Bir Eğitim Modeli

Geleneksel eğitim kalıplarının dışına çıkan bu projede çocuklar; görselleri okuma, yazının yönünü belirleme, noktalama işaretlerini fark etme, kelimelerin ilk ve son harflerini ayırt etme ve kitabın doğru kullanımını öğrenme gibi temel becerileri ediniyor. Proje sadece akademik başarıya değil, aynı zamanda çocukların bilişsel farkındalıklarını artırmaya ve sosyal-duygusal öğrenme süreçlerini desteklemeye de odaklanıyor.

Eğitim sürecinde oyun, sanat etkinlikleri, müzik ve hikaye anlatımı gibi çocukların doğasına en uygun yöntemler bütüncül bir şekilde kullanılıyor. Ayrıca çağın gereksinimlerine uygun olarak projenin tüm uygulamaları Web 2.0 araçları ve Yapay Zekâ (AI) teknolojileriyle zenginleştirilerek çocukların dijital yetkinlikleri de geliştiriliyor.

Estonya ve Türkiye ortaklığında yürütülen bu prestijli projenin arkasında, çocukların geleceğine ışık tutan güçlü bir okul ve öğretmen kadrosu yer alıyor.

Projenin Türkiye ayağında, Mersin'den Mezitli Belediyesi Merkez Anaokulu öğretmenleri Başak KAYHAN, Hevi Çiçek, Nur MARAŞ ve Duygu MARAŞLIGİL; Zeki Koyuncuoğlu İlkokulu öğretmenleri Narin GÜNEBAKAN, Raziye YILDIZ ARSLAN ve Zeynep Koç; Abdülkadir Perşembe Vakfı Anaokulu'ndan Yeter YILDIRIM; Özel Doğa Anaokulu'ndan İlayda Kaya ve Nene Hatun Anaokulu'ndan Sümeyra CANŞI yer alıyor.

Projenin Avrupa ortakları, Estonya ekibinde ise Valentina Trostnikova, Reili Männik ve Jelena Rattik gibi deneyimli eğitimciler bulunuyor. İki ülkenin eğitim tecrübesini birleştiren bu kadro, çocukların erken okuryazarlık yolculuğuna rehberlik ediyor.

Eğitimciler Proje ile ilgili olarak, amaçlarının çocuklara sadece harfleri öğretmek değil; onların dünyayı, görselleri ve hayatı okumalarını sağlamak olduğunu, erken yaşta bu farkındalığı kazanan çocukların, geleceğin üreten ve analiz eden bireyleri olacaklarını, Estonya ve Türkiye'nin eğitimdeki güçlü yönlerini birleştirerek harika bir sinerji yakaladıklarını, söylediler.

Bu eTwinning projesi, hem iki ülke arasındaki kültürel bağı güçlendiriyor hem de okul öncesi eğitimde uluslararası standartlarda yeni bir vizyon ortaya koyuyor.