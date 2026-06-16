Mersin Deniz Ticaret Odası tarafından Mersin Üniversitesi bünyesinde inşa edilen Denizcilik Fakültesi binasının açılışı gerçekleştirildi.

Açılış törenine Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Mersin Valisi Atilla Toros, Mersin Deniz Ticaret Odası Başkanı Cihat Lokmanoğlu, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hamit Mert Avcı, protokol üyeleri, akademisyenler ve Denizcilik Fakültesi öğrencileri katıldı.

Protokol üyeleri tarafından gerçekleştirilen kurdele kesimiyle Denizcilik Fakültesi binası hizmete açıldı. Açılışın ardından heyet, fakülte binasında incelemelerde bulundu. Ziyaret kapsamında gemi simülatörü, eğitim havuzu, derslikler, laboratuvarlar ve uygulama alanları gezilerek fakültenin sahip olduğu eğitim altyapısı yerinde incelendi.

Denizcilik eğitiminin uygulamalı yönüne katkı sunacak şekilde tasarlanan fakültede bulunan eğitim alanları hakkında protokol üyelerine bilgi verildi. Katılımcılar, öğrencilerin mesleki eğitimlerinde kullanacağı uygulama merkezlerini yakından inceleme fırsatı buldu.

Program, protokol üyeleri, akademisyenler ve öğrencilerin katılımıyla çekilen toplu hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.