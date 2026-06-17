Türk sporunda gurur verici bir başarı daha yaşandı. 2007 doğumlu Down sendromlu milli sporcu Mehmet Ali Kahraman, uluslararası arenada gösterdiği üstün performansla Dünya Şampiyonu olarak hem Türkiye’nin hem de Mersin’in gururu oldu.

Mersin’in tanınmış isimlerinden, Selçuk Ecza Deposu Mersin Şubesi müdürlerinden Ramazan Kahraman’ın oğlu olan Mehmet Ali Kahraman, azmi, disiplini ve kararlılığıyla dünya şampiyonluğuna uzandı.

Bu büyük başarının temelinde iki yıllık yoğun ve özverili bir hazırlık süreci yer aldı. Mehmet Ali Kahraman, Erdemli Günışığı Spor Kulübü bünyesinde Kulüp Başkanı Neslihan Ünal ve Antrenörü Hülya Önem’in rehberliğinde haftanın beş günü sabah ve akşam düzenli olarak antrenman yaptı.

Özel sporcuların gelişimi için önemli çalışmalar yürüten Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın’ın destekleri de bu başarı hikâyesinin önemli unsurlarından biri oldu. Sporcuların her zaman yanında olan Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Müdürü Göksun Öz’ün katkıları da süreç boyunca büyük önem taşıdı.

Mehmet Ali Kahraman’ın elde ettiği dünya şampiyonluğu yalnızca sportif bir başarı değil; sabrın, inancın, aile desteğinin ve disiplinli çalışmanın engelleri nasıl aşabildiğinin de güçlü bir göstergesi oldu.

Başta Dünya Şampiyonu Mehmet Ali Kahraman olmak üzere; ailesini, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın’ı, Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Göksun Öz’ü, Erdemli Günışığı Spor Kulübü Başkanı Neslihan Ünal’ı ve Antrenör Hülya Önem’i tebrik ediyoruz.

Mersin’in evladı Mehmet Ali Kahraman, kazandığı dünya şampiyonluğuyla yalnızca ailesinin değil, tüm Türkiye’nin gururu olmayı başardı.