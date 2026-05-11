Kazakistan’da düzenlenen Uluslararası Sağlık Turizmi Fuarı, dünyanın farklı ülkelerinden sağlık kuruluşlarını ve sektör profesyonellerini bir araya getirirken, Mersin Üniversitesi Hastanesi de organizasyonda yer alarak uluslararası alanda önemli temaslarda bulundu.

Mersin Üniversitesi Hastanesi’ni temsilen fuara Sağlık Turizmi Birim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Aytan, Hastane Başmüdürü Yunus Fidan ve Müdür Yardımcısı Yücel Kaya katıldı. Heyet, fuar boyunca gerçekleştirdiği görüşmeler ve temaslarla hastanenin sağlık turizmi alanındaki vizyonunu uluslararası platformda başarıyla temsil etti.

Fuarda Sağlık Turizmi Birim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Aytan veHastane Başmüdürü Yunus Fidan’ın yürüttüğü temaslarda , Mersin Üniversitesi Hastanesi’nin güçlü akademik yapısı, ileri teknolojiye sahip tıbbi altyapısı ve hasta odaklı hizmet anlayışı ön plana çıkarıldı. Hastanenin, yalnızca bölgesel değil uluslararası düzeyde de tercih edilen bir sağlık merkezi olma hedefi vurgulandı.

Ziyaretçilere; onkolojik tedavilerden obezite cerrahisine, estetik uygulamalardan ileri cerrahi girişimlere kadar geniş bir alanda sunulan sağlık hizmetleri hakkında detaylı bilgiler verildi. Özellikle yabancı sağlık profesyonelleri ve sektör temsilcileri, hastanenin modern sağlık hizmetleri ve uzman kadrosuna yoğun ilgi gösterdi.

Fuarda gerçekleştirilen ikili görüşmeler sayesinde farklı ülkelerden sağlık kuruluşlarıyla yeni iş birliği fırsatları değerlendirildi. Kurulan temasların, önümüzdeki süreçte uluslararası hasta potansiyelinin artırılması ve sağlık turizmi alanındaki ortak projelerin geliştirilmesine katkı sunması hedefleniyor.

Fuar süresince Mersin Üniversitesi Hastanesi standına gösterilen yoğun ilgi, hastanenin uluslararası sağlık turizmi alanındaki bilinirliğini ve güvenilirliğini bir kez daha ortaya koydu.

Mersin Üniversitesi Hastanesi, sağlık turizmi alanında attığı kararlı adımlarla uluslararası platformlardaki etkinliğini artırmayı ve Türkiye’yi başarıyla temsil etmeyi sürdürüyor.