Lübnan'da yerinden edilen siviller için Türkiye tarafından hazırlanan insani yardım gemisi, Uluslararası Mersin Limanı'ndan Beyrut'a uğurlandı.

İsrail'in saldırılarına maruz kalan Lübnan için AFAD koordinasyonunda, Türk Kızılay iş birliğiyle 730 tonluk insani yardım malzemesi hazırlandı. Yardım malzemeleri arasında 7 bin 200 çadır, 22 bin battaniye, 12 bin gıda ve bin hijyen kolisi yer aldığı öğrenildi. Toplam 57 tır dolusu yardım malzemesinin bulunduğu geminin, Lübnan'da yerinden edilen ve temel ihtiyaçlara erişimde zorluk yaşayan binlerce aileye ulaştırılmasının hedeflendiği belirtildi. Mersin Uluslararası Limanı'nda düzenlenen uğurlama programıyla yardımlar gemiyle gönderildi. Programa katılan Vali Atilla Toros ile AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan'ın aralarında olduğu protokol üyeleri gemiyi el sallayarak uğurladı.

2 bin 500'e yakın insan maalesef orada hayatını kaybetti'

Lübnan'daki insani krizin boyutlarına dikkat çeken AFAD Başkanı Pehlivan,'Malumunuz İsrail'in menfur saldırıları neticesinde Lübnan'da kriz giderek derinleşiyor. Mart ayından bu yana aralıksız devam eden saldırılar neticesinde 2 bin 500'e yakın insan maalesef orada hayatını kaybetti, 8 bin insan yaralandı ve nüfusun yaklaşık beşte birine tekabül eden 1,2 milyon insan evinden, yurdundan edildi, evlerinden, bulundukları yerlerden ayrılmak durumunda kaldılar' dedi.

Türkiye'nin insani yardım çalışmalarına devam ettiğini belirten Pehlivan, 'Türkiye olarak Cumhurbaşkanımızın himayelerinde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da elbette ki bu tür gelişmeler karşısında sessiz kalmıyor ve ilgili kurum kuruluşlarımızla birlikte orada insani yardıma ihtiyaç duyan insanlara ulaşmaya gayret ediyoruz. Bugün Kızılayımızla birlikte AFAD'ımızın koordinasyonunda bir gemi dolusu malzemeyi inşallah oraya uğurlayacağız'diye konuştu.

'AFAD olarak gereğini yapma gayreti içerisindeyiz'

Pehlivan, gönderilen yardımın içeriğine ilişkin bilgi vererek, 'Bu gemimizde AFAD Başkanlığımız tarafından temin edilen 7 bin 200 çadır bulunuyor, ayrıca Kızılayımız tarafından temin edilen 10 bin gıda, artı yine AFAD tarafından temin edilenlerle birlikte 12 bin gıda kolisi, bin hijyen kolisi ve yine yaklaşık AFAD Başkanlığımız tarafından temin edilen 22 bin battaniye ve toplamda da 730 ton insani yardım malzemesini bugün Mersin Limanı'ndan Beyrut Limanı'na uğurlayacağız. Gemimiz birazdan hareket edecek. Bu 8. Gemi, bundan önce de orada yaşanan insanlık krizine, insani yardıma karşı mukabelede bulunmak, oradaki insanlara, oradaki kardeşlerimize destek olmak maksadıyla çeşitli vesilelerle gerek havadan ve gerekse deniz yoluyla yardımları ulaştırmıştık. Bu da onun bir devamı niteliğinde. AFAD olarak gereğini yapma gayreti içerisindeyiz. Filistin'e de, Gazze'ye de bugüne kadar 14 uçak ve toplam 21 gemi ile 110 bin tonun üzerinde insani yardım malzemesini ulaştırmıştık' diye konuştu.

'Yardımlar artarak sürecek'

Pehlivan, insani yardım çalışmalarının sürdüğünü vurgulayarak, 'Bu konudaki gayretlerimiz de başta Kızılayımız olmak üzere bütün sivil toplum teşkilatlarıyla, hayırsever vatandaşlarımızın katkılarıyla devam ediyor. Ve her geçen gün, özellikle Refah Kapısı'ndan tırların geçmesi için hem Dışişleri Bakanlığımızla koordinasyon içerisinde hem de orada Mısır Kızılayıyla da koordinasyon içerisinde çalışmalar yürütülüyor. Geçtiğimiz Ağustos ayından bugüne 700 tır malzeme de oradan geçişi sağlanmıştı, onlarla birlikte toplam 110 bin ton malzeme ulaştı, bunun daha da elbette ki artmasını istiyoruz, oradaki kardeşlerimize ulaşmak istiyoruz. Malumunuz 71 bin üzerinde insanın canına kıydı İsrail orada ve 21 bin'in üzerinde çocuk maalesef orada canından oldu, bu vesileyle hepsine Allah'tan rahmet diliyorum'diyerek sözlerini tamamladı.