Mersin Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Tarsus'ta düzenlenen programda, Köy Enstitülerinin 85 yıllık mirası söyleşi ve belgesel gösterimiyle ele alındı, eğitim ve toplumsal kalkınmadaki önemi vurgulandı.

'85. Yılında Köy Enstitüleri ve Düziçi Köy Enstitüsü' söyleşi ve belgesel film gösterimi, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Tarsus'a Değer Katanlar Kurulu (TADEKA) binasında gerçekleştirildi. Çukurova Üniversitesi Radyo-Televizyon Bölümü mezunu olan Umut Çınkır'ın mezuniyet projesi olarak hazırladığı ve Osmaniye Düziçi'ndeki Köy Enstitüsü'nde gerçekleştirilen düzenleme çalışmalarının konu alındığı belgesel ve film gösterimiyle başlayan programa, konuşmacı olarak Çukurova Üniversitesi Radyo Televizyon Anadilim Dalı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Sümbül katıldı.

Köy Enstitüleri, cumhuriyet döneminin eğitim seferberliği kurumlarıydı

TADEKA Edebiyat Kurulu Sözcüsü Remzi Karabulut'un açılış konuşmasıyla başlayan programda, 'miras' vurgusuyla Düziçi Köy Enstitüsünde yapılan düzenleme çalışmalarının yer aldığı belgesel ve film gösterimi sunuldu. Çukurova Üniversitesi Radyo Televizyon Anadilim Dalı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Sümbül ise konuşmasında; Köy Enstitülerinin, cumhuriyet döneminin eğitim seferberliği kurumları olduğuna dikkati çekti. Sunumunu slayt eşliğinde yapan Prof. Sümbül, Köy Enstitülerinin köy çocuklarını okur-yazar duruma getirmenin yanı sıra; sanatla, ziraatla ve hayatın farklı alanlarında da yetiştirdiğine ve kitap okuma alışkanlığı kazandırdığına vurgu yaptı.

'Köy Enstitüleri, bu zamana kadar yapılmamış bir projedir'

Danışmanlığını yaptığı belgesel filmin sunumunda yer almaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Prof. Dr. Muzaffer Sümbül, 'Birincisi Tarsus'ta olmaktan dolayı çok mutluyum. Tarsus'un Adana'ya kültürel ve tarihi yakınlığı, benzerliği, buradaki yapıyı, organizasyonların birbirleriyle iletişimde olması gerektiğini de gösteriyor. İki tane mutluluk kaynağım var. Birincisi Köy Enstitülerini konuştuk. İkincisi, öğrencimin mezuniyet projesi olan belgesel filmini, beraberce yaptığımız, danışmanlığını yaptığım projeyi, yıllar sonra tekrar izledik. Köy Enstitülerinin, bu zamana kadar yapılmamış bir yaklaşımla proje gerçekleştirildiği için, mimarlık öğrencilerinin üzerinden anlatıldığı için de ayrıca bir yapısal olarak kıymeti var' dedi.

Çukurova Üniversitesi Radyo Televizyon Bölümünü bitiren ve mezuniyet projesi olarak 'Düziçi Köy Enstitüsü'nü konu alan belgeseli çeken Umut Çınkır, çekimler esnasında Köy Enstitüleri ruhunu daha iyi anladığını dile getirerek, 'Köy Enstitüleri kavramını daha önceden de biliyordum. Ama üniversite zamanında bu belgeseli çekerken, bu kurumların felsefesini daha iyi anladım. Köy Enstitülerinin hayatta olan mezunlarıyla tanışarak, Köy Enstitüleri yapılarını görerek, o ruhu daha iyi kavradım. Bu belgesel de hem o ruhu anlamamı, hem de nitelikli eğitimin neden önemli olduğunu anlamamı sağladı' ifadelerini kullandı.