Mersin Deniz Ticaret Odası ile Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM) iş birliğiyle hazırlanan 'Antik Dünyanın Kalbi Limanlar-Neolitik Dönem'den Bizans'a' adlı kitabın tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Mersin Deniz Ticaret Odası Konferans Salonunda düzenlenen lansmana, MDTO Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Lokmanoğlu, MDTO Genel Sekreteri Fuat Gedik, TÜRKLİM Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Erçelik, TÜRKLİM Eski Başkanı Aydın Erdemir ile davetliler katıldı.

Editörlüğünü Prof. Dr. Ahmet Yaraş ile Dr. Öğr. Üyesi Ömer Kafar'ın üstlendiği ve 24 akademisyenin katkı sunduğu eser, antik dönem limanlarının tarihini bilimsel veriler ışığında ele alıyor.

Programın açılış konuşmasını yapan MDTO Genel Sekreteri Fuat Gedik, Mersin Deniz Ticaret Odası ile TÜRKLİM iş birliğinde hayata geçirilen projenin denizcilik sektörünün geçmişini belgelemek adına önemli bir adım olduğunu söyledi. Gedik, 'Deniz taşımacılığı ve limanlar insanlık tarihinin seyrini değiştiren en temel dinamiklerdir. İçinde bulunduğumuz Kilikya coğrafyası da antik çağlardan itibaren Akdeniz ticaret ağının merkezinde yer almıştır' dedi.

Dana Adasındaki antik tersaneler ile Soli Pompeipolis ve Kelenderis limanlarının bölgenin denizcilik tarihindeki önemini ortaya koyduğunu belirten Gedik, Mersin Deniz Ticaret Odası olarak sadece sektörün gelişimine değil, denizcilik tarihine ışık tutan bilimsel çalışmalara da destek verdiklerini ifade ederek, 'Bu eser, işte bu sorumluluk bilincinin bir yansımasıdır. Kitapta limanlar sadece ticaret merkezleri olarak değil, sosyal ve ekonomik hayatın her alanına temas eden yapılar olarak inceleniyor. Neolitik Dönem'den Bizans'a uzanan süreçte liman inşa teknolojileri, gümrük uygulamaları, denizcilik kültürü ve lojistik faaliyetleri bilimsel verilerle okuyucuya sunuluyor' diye konuştu.

TÜRKLİM Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Erçelik ise limanların sadece ticari alanlar değil, medeniyetlerin ve hoşgörünün kesişim noktası olduğunu ifade ederek, 'Limanlar kadim uygarlığın ve ticaretin kapılarıdır, insanların ten rengi, din, dil, ırk fark etmeksizin bir araya geldiği meydanlardır. Mersin de Türkiye'nin en önde gelen liman kentlerinden biri. Hepimizin gündeminde yapay zekanın ve dijital dünyanın sertliği var. Mesleklerin yok olacağı katastrofik senaryoların konuşulduğu bu çağda, böyle naif bir çalışmanın lansmanını yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Geçmişimizi bilmezsek, gelecekteki tehditlere karşı gard almak işten bile değildir. Anadolu coğrafyası nice medeniyete ev sahipliği yapmış bir potadır, limanlar da bu potanın giriş çıkış kapılarıdır. Bu öykünün kitaplaşmasını çok önemsiyorum ve umuyoruz ki Bizans'tan Cumhuriyet'e uzanacak ikinci dönem çalışmasının da arkasında duracağız' ifadelerine yer verdi.

'Gelecek kuşaklara neyi devredeceğimizi bu yayınlarla göstermeliyiz'

TÜRKLİM eski başkanı Aydın Erdemir de limancılık mesleğinin köklü geçmişine ve taşıdığı mirasa dikkat çekerek bilimsel devamlılığın altını çizdi. Erdemir, 'Dünyada taşımacılığın yüzde 90'ı deniz yoluyla yapılıyor. Biz limancılar olarak nasıl bir mirası devraldığımızı araştırmak istedik. Cumhuriyet'i kuranların da ilk yaptığı iş Anadolu'yu araştırmak ve kendi köklerini bulmak olmuştur. Mustafa Kemal Atatürk'ün bilime verdiği önem doğrultusunda biz de arkeoloji ve antropolojiye yöneldik. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki biz bu topraklarda bizden önceki tüm medeniyetlerin devamıyız. Liman mühendisliği açısından bakarsak, bugün modern bilimle rüzgar, dalga ve akıntıya göre neresini korunaklı alan seçiyorsak, 7 bin yıl önce de aynı kadim bilgilerle aynı yerler seçiliyordu. Bugün limanlarımızda uyguladığımız gümrük, denetim ve sağlık sistemlerinin aynısı o gün de yapılıyordu. Gelecek kuşaklara neyi devredeceğimizi bu yayınlarla göstermeliyiz' dedi.