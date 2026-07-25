Mersin'de yürütülen proje çerçevesinde, balıkçı oltalarına takıldıktan sonra tedavi edilen 'Göksu' ve 'Mersin' isimli iki yeşil deniz kaplumbağası, uydu takip cihazı takılarak denize bırakıldı. Yaklaşık 1,5 yıl boyunca izlenecek kaplumbağalardan elde edilecek verilerle, göç rotaları ve yaşam alanlarının belirlenerek türün korunmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülen çalışma kapsamında, Mersin Balıkçı Barınağı'nda oltalara takılarak yaralanan ve tedavileri tamamlanan 'Göksu' ile 'Mersin' isimli iki yeşil deniz kaplumbağası, Mezitli ilçesindeki Davultepe 100. Yıl Tabiat Parkı Sahili'nden uydu telemetri cihazlarıyla denize bırakıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Rehabilitasyon Merkezi'nde veteriner hekimler tarafından tedavileri tamamlanan kaplumbağalar, sağlıklarına kavuşmalarının ardından doğal yaşam alanlarına döndü. Biri boğazından, diğeri ise ön yüzgeç (kulaç) kısmından oltaya takılarak yaralanan kaplumbağalar, hem tedavi edilerek yeniden doğal ortamına kavuşması sağlandı hem de bilimsel araştırmaların bir parçası oldu.

Toplam 8 yeşil deniz kaplumbağasına uydu telemetri cihazı yerleştirildi

Deniz kaplumbağalarının göç rotalarını, dalış derinliklerini, denizde kullandıkları yaşam alanlarını ve beslenme davranışlarını belirlemek amacıyla başlatılan proje kapsamında bugüne kadar toplam 8 yeşil deniz kaplumbağasına uydu telemetri cihazı yerleştirildi. Önceki yıllarda 6 kaplumbağayı denize bırakan ekipler, 'Göksu' ve 'Mersin'in de salınmasıyla projenin cihaz yerleştirme ve salım aşamasını tamamladı. Gelişmiş uydu telemetri cihazları sayesinde kaplumbağaların pil ömrüne bağlı olarak yaklaşık 1 ila 1,5 yıl boyunca Akdeniz'deki hareketleri anlık olarak takip edilecek. Araştırmacılar bu süreçte kaplumbağaların göç ettikleri bölgeleri, hangi derinliklere daldıklarını, hangi alanlarda yoğun olarak beslendiklerini ve insan faaliyetlerinin davranışları üzerindeki muhtemel etkilerini analiz edecek. Elde edilecek verilerin, Mersin başta olmak üzere Türkiye'de deniz kaplumbağalarının korunmasına yönelik bilimsel çalışmalara katkı sağlaması, önemli beslenme ve yaşam alanlarının belirlenmesi ile koruma politikalarının geliştirilmesine ışık tutması amaçlanıyor.

Projenin önemli bir kısmı tamamlandı

Projeye ilişkin bilgi veren Mersin Üniversitesi Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Serap Ergene, uydu telemetri projesi kapsamında toplam 8 yeşil deniz kaplumbağasına takip cihazı yerleştirildiğini belirterek, son iki kaplumbağanın da denize bırakılmasıyla projenin önemli bir aşamasının tamamlandığını söyledi. Ergene, 'Bu kaplumbağaları Mersin Balıkçı Barınağı'ndan almıştık. Balıkçı barınağı içerisinde uzun zamandan beri takip ettiğimiz bir süreç devam ediyor. Beslenme odağını o bölgelere kaydırmış durumda. Balık veya çeşitli atık maddeleri tüketiyorlar. Bu olay onların davranışını değiştiriyor mu? Göç yollarında bir farklılığa sebep oluyor mu? Ya da beslenme davranışında bir değişiklik var mı, yok mu? Göç rotası nedir, hangi derinliklere kadar iniyorlar, hangi lokasyonlarda bulunuyorlar, onları öğrenmek için yapmış olduğumuz bir projeydi' dedi.

'1,5 yıl kadar izleme şansımız olacak'

Projede daha önce 6 deniz kaplumbağasının doğal yaşam alanına bırakıldığını aktaran Ergene, 'Bu son iki tanesine de yine gelişmiş uydu telemetri cihazlarından taktık. Ve yine muhtemelen eğer pil ömrü yetecek olursa 1 veya 1,5 yıl kadar izleme şansımız olacak' ifadelerini kullandı.

Projeden elde edilecek verilerin deniz kaplumbağalarının yaşam alanları ve davranışlarına ilişkin önemli bilgiler sağlayacağını vurgulayan Ergene, 'Hem Mersin özelinde hem de ülke genelinde aslında deniz kaplumbağalarıyla ilgili bilinmeyen çok şey var. Deniz yaşamı içerisinde neredeler, hangi bölgeleri daha çok kullanıyorlar, beslenmeye yoğunlaştıkları alanlar nereler, bunları anlamlandırabilmek için yapmış olduğumuz bir çalışma olacak. Ve sonucu da bu canlıları koruyabilmek için önemli adımların atılmasını sağlayacak' diye konuştu.