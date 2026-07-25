Mersin Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği 'Açık Hava Sinema Günleri' kapsamında ilk gösterimde 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' filmi Kültür Park'ta sinemaseverlerle buluştu. Yaz boyunca her hafta devam edecek etkinlikte vatandaşlar, Akdeniz kıyısında açık havada sinema keyfi yaşarken, Mersin Sinema Ofisi'nin kenti sinema sektörünün önemli merkezlerinden biri haline getirmeyi hedeflediği belirtildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, yaz akşamlarını kültür ve sanatla buluşturmaya devam ediyor. Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Mersin Sinema Ofisi tarafından hayata geçirilen 'Açık Hava Sinema Günleri'nin ilk gösteriminde 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' filmi, Kültür Park'ta sinemaseverlerle buluştu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte aileler ve sinemaseverler, palmiyelerin altında ve Akdeniz'in kıyısında unutulmaz bir açık hava sineması deneyimi yaşadı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Kent Katılımı ve Sivil Toplumla İlişkiler Şube Müdürü Başar Akça, Mersin Sinema Ofisi'nin yalnızca film gösterimleri düzenlemediğini, aynı zamanda Mersin'i sinema sektörünün önemli merkezlerinden biri haline getirmek için çalışmalar yürüttüğünü söyledi. Mersin Sinema Ofisi'nin 2024 yılında faaliyetlerine başladığını belirten Akça, 'Asıl amacımız yapımcı ve yönetmenleri kentimize çekip, dizi, film ve belgeselleri Mersin'in güzel coğrafyasında çekebilmenin kolaylıklarını anlatmak ve imkanlar dahilinde bu konuda destek sunmak. Mersin Sinema Ofisi, Mersin gibi kültür ve sanatla iç içe olan bir şehirde sinemayla ilgili film festivalleri, film gösterileri, söyleşiler ve özellikle sinema alanında öğrenim gören öğrencilerimize ve akademik anlamda ilerlemek isteyenlere de atölye çalışmalarıyla katkı sunmaktadır' dedi.

Açık Hava Sinema Günlerinin ilk gösteriminde 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' filmini vatandaşlarla buluşturduklarını kaydeden Akça, 'Palmiyelerin altında, Akdeniz'in kıyısında ve mükemmel kültür park sahilimizde her hafta bir filmi sinemaseverlerle buluşturuyoruz. Bu filmde de güzel bir tarihi drama izledik. Açık Hava Sinema Günleri kapsamında 5 seçkimiz olacak. Bunlardan 2'si çocuklara, 3'ü de genel içerik izleyici kitlesine yönelik. Mersinli sinemaseverleri bu güzel yapımlarla buluşturmak ve önümüzdeki süreçte de bizleri takip etmelerini, burada bu deneyimi yaşamalarını istiyoruz' diye konuştu.