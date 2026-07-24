Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde kaynak ustası olarak görev yapan Nida Gezer, yaptığı çalışmalarla kadınların teknik mesleklerde de başarılı olabileceğini gösterirken, Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer de kadınların üretimin her alanında yer almasını desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Toplumsal cinsiyet eşitliğini uygulamalarıyla destekleyen Mezitli Belediyesi, kadınların çalışma hayatının farklı alanlarında görev almasını teşvik ediyor. Belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde kaynak ustası olarak çalışan Nida Gezer, belediyenin ihtiyaç duyduğu üretim çalışmalarında aktif görev alarak demir kesimi ve kaynak işlemlerini gerçekleştiriyor.

Görevini severek yaptığını belirten Gezer, kaynakçılığın yalnızca erkeklere özgü bir meslek olmadığını ifade ederek, 'İşimi büyük bir gururla yapıyorum. Mezitli Belediyesi ailesinin bir parçası olmaktan mutluyum. Kaynakçılık erkek mesleği olarak görülse de aslında emek veren ve öğrenmek isteyen herkesin yapabileceği bir iş. Tüm kadınlara cesur olmalarını ve hayallerinin peşinden gitmelerini tavsiye ediyorum. Bana bu fırsatı sunan ve her zaman destek olan Belediye Başkanımız Ahmet Serkan Tuncer'e teşekkür ediyorum' dedi.

Kadınların belediyenin her kademesinde başarıyla görev yaptığını vurgulayan Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer ise 'Mezitli Belediyesi olarak kadınların yaşamın her alanında daha güçlü bir şekilde yer almasını önemsiyoruz. Kadın çalışanlarımızın üretimde, teknik hizmetlerde ve sahada gösterdiği emek, belediyemizin eşitlikçi yönetim anlayışının en güzel göstergesidir. Temizlik İşleri Müdürlüğümüzde kaynak ustası olarak görev yapan Nida Gezer de bunun en güzel örneklerinden biridir. Bizim için mesleklerin kadın ya da erkek işi olması değil, işini severek ve başarıyla yapan insanlar önemlidir' diye konuştu.

İnsanı merkeze alan belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Mezitli Belediyesi'nin, kadınların istihdama katılımını destekleyen uygulamalarını sürdürdüğü, farklı birimlerde görev yapan kadın çalışanların da emekleriyle hem kuruma hem de ilçeye katkı sunduğu bildirildi.