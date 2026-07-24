Mersin Büyükşehir Belediyesi, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) Yeşil Şehirler Programı kapsamında hazırlanacak Mersin Yeşil Şehir Eylem Planı için ilk adımı attı. Kamu kurumları, üniversiteler, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcilerinin katıldığı çalıştayla başlayan süreçte, kentin çevresel öncelikleri belirlenerek sürdürülebilir yatırımlara yön verecek kapsamlı bir yol haritası oluşturulması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayında gerçekleşen Yeşil Şehir Eylem Planı Açılış Etkinliği ve 1. Paydaş Katılım Çalıştayı ile başlayan süreçte, iklim değişikliğinden ulaşım ve enerjiye, su ve atıksu yönetiminden katı atık yönetimine, doğal alanlardan kentsel planlamaya kadar birçok başlık paydaşların katılımıyla ele alındı.

Çalıştayın birinci oturumunda katılımcılar, moderatörler ve uzmanlar eşliğinde Mersin Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki temel çevresel zorluklar, bu zorlukların kent sakinleri açısından şiddeti ve önemi ile temel zorlukların mekansal olarak nerelerde yoğunlaştığı konularını tartıştı. İkinci oturumda ise temel çevresel zorluklara yanıt verme bakımından farklı sektörlerdeki güçlü ve zayıf yönlerin neler olduğu, bu sektörlerde planlanan, tamamlanan veya devam eden başlıca proje ya da girişimler ile söz konusu sektörlerde hedeflenmesi gereken başlıca iyileştirme alanları değerlendirildi.

Programa kamu kurum ve kuruluşları, ilçe belediyeleri, üniversiteler, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ile özel sektör temsilcileri katıldı. Hazırlanacak eylem planıyla Mersin'in çevresel öncelikleri belirlenirken, kentin sürdürülebilir geleceğine yön verecek yatırımlar için de kapsamlı bir yol haritası oluşturulması hedefleniyor.

'Yeşil Şehir Eylem Planı, asla 'yapmış olmak için' hazırlanmayacak'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hamit Mert Avcı, Yeşil Şehir Eylem Planının Başkan Vahap Seçer'in önem verdiği vizyon projelerinden biri olduğunu belirterek, günümüzde kentlerin yalnızca fiziksel yatırımlarla değil, çevresel sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm alanındaki başarılarıyla da değerlendirildiğini söyledi. Mersin Büyükşehir Belediyesinin bu anlayışla hareket ettiğini ifade eden Avcı, 'Şehirler artık işsizlik oranlarıyla, yollarıyla, imar planlarıyla değil, yeşil dönüşüm, çevresel sürdürülebilirlik ve doğayla uyum noktasında değerlendiriliyor. Şehirlerin aldığı not, dünyadaki gelişmişlik ve yaşanabilirlik endeksinde karbon salımından, karbon ayak izinden tutun, insanların doğayla ne denli uyum içinde hayatını sürdürebildiği ile şekilleniyor. Biz de Başkanımız Vahap Seçer'in vizyonuyla, Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak bu noktada Yeşil Şehir Eylem Planına önem veriyoruz' dedi.

Türkiye'de Yeşil Şehir Eylem Planını hayata geçiren 6 belediyeden birinin Mersin Büyükşehir Belediyesi olduğunu dile getiren Avcı, Akdeniz Havzasındaki tek belediye olduğuna da parantez açtı. Avcı, bu kapsamda gerçekleştirilecek çalışmaların yalnızca Mersin'e değil, bölgeye de örnek olacağını söyledi.

Yeşil dönüşümün samimiyet ve kararlılık gerektirdiğini vurgulayan Avcı, 'Yeşil Şehir Eylem Planımız da tüm çevre konularımız gibi asla 'yapmış olmak için', 'mış gibi olmak için' yapılmayacak. Bugünkü çalıştaydan başlayarak ilçe belediyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve tüm paydaşlarımızla uyum içinde çalışacağız' ifadelerini kullandı.

'Bu plan, kentin geleceğini şekillendirecek stratejik bir yol haritasıdır'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı ve Yeşil Şehir Koordinatörü Bülent Halisdemir, Yeşil Şehir Eylem Planının yalnızca teknik bir çalışma olmadığını, kentin geleceğini şekillendirecek stratejik bir yol haritası niteliği taşıdığını söyledi. İklim değişikliğinin etkilerinin her geçen gün daha fazla hissedildiğini belirten Halisdemir, 'Artan sıcaklıklar, kuraklık, ani yağışlar, deniz seviyesindeki değişimler, deniz kirliliği, hava kirliliği ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı artık yalnızca çevresel konular değil; ekonomik kalkınmayı, sosyal yaşamı ve kentlerimizin geleceğini doğrudan etkileyen temel meseleler haline gelmiştir. Mersin güçlü tarımı, gelişen sanayisi, uluslararası limanı, 321 km'lik kıyı şeridi ve hızla büyüyen nüfusuyla Türkiye'nin en önemli kentlerinden biridir. Bu güçlü yapıyı korurken aynı zamanda daha dirençli, daha yaşanabilir ve daha sürdürülebilir bir kent oluşturmak hepimizin ortak sorumluluğu. Bu anlayışla Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın Yeşil Şehirler Programına katılmış bulunuyoruz' diye konuştu.