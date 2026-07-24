Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 1,5 milyar TL yatırımla hayata geçirilecek Vatan Caddesi-Kuyuluk Farklı Seviyeli Bütünleşik Kavşak Projesi'nin temeli atıldı. Başkan Vahap Seçer, 2026 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanan projenin kent trafiğini önemli ölçüde rahatlatacağını belirterek, Mersin'i dünya kenti yapma hedefi doğrultusunda ulaşım yatırımlarını sürdüreceklerini söyledi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin ulaşımına önemli katkı sağlayacak Vatan Caddesi-Kuyuluk Farklı Seviyeli Bütünleşik Kavşak Projesi'nin temel atma törenine katıldı.

'Mersin'i dünya kenti yapmak için çalışıyoruz'

Törende konuşan Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Mega Yaz' olarak adlandırdıkları yatırım döneminde birçok projeyi vatandaşlarla buluşturduklarını ve buluşturmaya devam edeceklerini vurguladı. Altyapı ve üstyapı çalışmaları ile Mersin'in dünya kenti olması için çalıştıklarını ifade eden Seçer, kentin sosyolojik olarak Türkiye'nin özeti olduğunu belirtti. Mersin'in refah, birlik ve beraberlik içinde yaşanılan bir kent olduğuna değinen Seçer, 'Arkadaşlarımızla birlikte çalışmalarımızı onur ve keyifle yapıyoruz. Umut ediyorum gelecek günlerde hayata geçireceğimiz projeler ve hizmetlerle Mersinimizi çok daha güzel noktalara getirmiş olacağız' dedi.

'Kavşağımız 2026 yılı sonuna kadar hizmete girmiş olacak'

Vatan Caddesi - Kuyuluk Farklı Seviyeli Bütünleşik Kavşağı'nın Mersin'in bugüne kadar yapılmış en büyük kavşağı olacağını dile getiren Seçer, 2 katlı olarak tasarlanan kavşağın farklı seviyeleri birleştireceğini söyledi. Göreve geldikleri günden bu yana Büyükşehir Belediyesi Anıt, Sevgi ve Göçmen katlı kavşaklarını başarıyla tamamladıklarını belirten Seçer, Hal Katlı Kavşağı'nın da yakın zamanda hizmete açıldığını hatırlattı. 5. katlı kavşağı Mersin'e kazandırdıklarını kaydeden Seçer, '4 adet katlı kavşak ve Yenişehir 18. Cadde kuzey-güney hattında Mersin merkezin ilk tüp geçidini yapmamızın ardından bugün temel atarak 6. çalışmayı başlattık. Standart büyüklükteki bir katlı kavşağı maksimum 3 ay içerisinde bitiriyoruz. Arkadaşlarımız Hal Katlı Kavşağı'nı 4 ay içerisinde 7/24 mesai yaparak bitirdiler. Bu katlı kavşağımız da en geç 2026 yılı sonuna kadar hizmete girmiş olacak' diye konuştu. Göreve gelmelerinin ardından Mersin'in imar planı sorunlarının büyük ölçüde çözüldüğüne dikkat çeken Seçer, vatandaşların trafik sorunlarına da başarılı projelerle son verileceğini ifade etti.

'Yol yapım çalışmalarına 7 yılda 30 milyar TL harcadık'

Projenin teknik detaylarından söz eden Seçer, bin 720 metre uzunluğundaki kavşağın bin 10 metresinin battı-çıktı şeklinde olduğunu ve yol genişliğinin 35 metre olduğunu belirtti. Hal Katlı Kavşağı'nın yapısından örnek vererek Vatan Caddesi-Kuyuluk Farklı Seviyeli Bütünleşik Kavşağı'nın büyüklük farkını anlatan Seçer, 'Hal Katlı Kavşağı'na 740 fore kazık çakıldı. Vatan-Kuyuluk Farklı Seviyeli Bütünleşik Kavşağı'nda ise bu sayı bin 285 adet olacak. 28 kilometreye denk gelen fore kazık çalışmalarını yapacağız ve bu da afetlere dayanıklılık sağlayacak' ifadelerini kullandı.

Projenin yaklaşık 1,5 milyar TL'lik bir yatırım bedeline sahip olduğunu belirten Seçer, göreve geldikleri günden bu yana yol yapım çalışmalarına 30 milyar TL'den fazla bütçe harcandığını dile getirdi. Mezitli ilçesi için birden fazla proje üzerinde çalıştıklarını kaydeden Seçer, vatandaşların da çalışmaları özenle takip etmesi gerektiğini vurguladı.

Seçer programa alınan yol ve katlı kavşak projelerini tek tek sıraladı

Gelecek dönem yatırımlarından bahseden Seçer, Mezitli Deresi Üzeri Köprü Projesi, 2. Çevre Yolu'na Paralel Alternatif Yol, Deniz Mah. Gazipaşa Caddesi Batı Tarafının D-400'e Bağlanması Projesi, 2. Çevreyolunun Uzatılması, 3. Çevre Yolu'nun devamı ve Sahil Yolu Yenileme Projesi'nin programa alındığını ve en kısa sürede yapılacağını kaydetti. Mersin'deki artan nüfus kaynaklı oluşan trafik sıkışıklığının azaltılması adına daha birçok projeyi hayata geçireceklerinin altını çizen Seçer, Yenişehir Sayapark Farklı Seviyeli Kavşak, Yenişehir Beşyol Kavşağı Tüp Geçit ve Mersinli Ahmet Bulvarı Katlı Kavşağı ile trafiği uzun yıllar boyunca rahatlatacak katlı kavşak çalışmalarını da anlattı.

'Hal Katlı Kavşağı ve Kuyuluk Katlı Kavşağı arası 15 dakikaya inecek'

Seçer, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan Akbelen Katlı Kavşağı'nın hayata geçirilmesi halinde, Hal Katlı Kavşağı ile Kuyuluk Katlı Kavşağı arasındaki mesafenin 15 dakikaya düşeceğini söyledi. Akbelen Katlı Kavşağı yapımına dair Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun açıklama yaptığını aktaran Seçer, 'Bakan Mersin'le ilgili çok değerli açıklamalar yaptı ve biz de memnun olduk. Bakan, 2026 yılında Akbelen Katlı Kavşağı'nın yapımını tamamlayacaklarının sözünü verdi. Beni de takip ediyorsunuz, edeceksiniz, Bakan'ın da yaptığı çalışmaları hep beraber Mersinliler olarak takip edeceğiz' diyerek, güzel çalışmalar için teşekkür edeceklerini kaydetti. Mersin Büyükşehir Belediyesi yanlış yaptığı noktada vatandaş, Meclis üyeleri ve basın tarafından eleştirilmesi gerektiğini söyleyen Seçer, demokrasilerde kurumların eleştiriler ile geliştiğini ifade etti. Değerli çalışmaların da takdir edilmesi gerektiğini vurgulayan Seçer, 'Akbelen Katlı Kavşağı da umut ediyorum teşekkür edeceğimiz çalışmalardan bir tanesi olacak' dedi.

Başkan Seçer'den Mezitli halkına kent meydanı müjdesi

Mezitlililerin talep ettiği kent meydanı için 7 yıldır süren imar çalışmalarının tamamlanmasını beklediklerini ifade eden Seçer, 'Eylül-Ekim gibi yine hep beraber temelini atacağız. Kent meydanı 36 bin metrekarelik bir alan. Bunun yaklaşık 18 bin metrekaresi yeşil alan, 175 araçlık otoparkı olan bir kent meydanı olacak' diye belirtti.