Mersin'in Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan çarşı ve mahalle bekçisi, istirahatli olduğu sırada evinde fenalaşarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Şehitishak Mahallesi'nde ikametinde istirahatli olan 37 yaşındaki Mustafa Çakır, göğüs sıkışması şikayetiyle rahatsızlandı. İhbar üzerine adrese sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından özel hastaneye kaldırılan Çakır'a, bilincinin kapalı olması nedeniyle kalp masajı da dahil olmak üzere tüm müdahaleler yapıldı. Ancak Çakır, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Tarsus nüfusuna kayıtlı ve bekar olduğu öğrenilen Mustafa Çakır'ın kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı belirtilirken, olayla ilgili inceleme sürüyor.