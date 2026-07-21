Mersin'in Erdemli Belediyesi tarafından kurulan ve saatte 160 ton sıcak asfalt üretimi yapan doğalgazlı asfalt plenti tesisi sayesinde maliyetten yüzde 30 kar edilirken, zamandan da önemli bir kazanım sağlandı.

Erdemli Belediyesi tarafından bir çok belediyede olmayan stratejik yatırımlar arasında yer alan asfalt plenti tesisi kuruldu. Daha önce ihale yöntemi ile alınan sıcak asfalt üretimi kurulan tesis sayesinde hem hızlı hem de daha ekonomik olarak üretilmeye başlandı. Saatte 160 ton sıcak asfalt üretim kapasitesine sahip tesis, yol çalışmalarının planlanan takvim doğrultusunda kesintisiz şekilde yürütülmesine imkân sağlamada da önemli bir adım olduğu bildirildi. Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, gazetecilerle birlikte 10 gün önce hizmete giren tesisi gezdi. Ocaklardan temin edilen taş malzemelerinin otomatik bant sistemiyle hassas şekilde tartılarak kurutma tamburuna aktarılmasıyla çalışan tesiste, kurutumun yaklaşık 170 derece sıcaklıkta yapıldığı belirtildi. Kurutulan ve hazırlanan agregalar, asfaltın bağlayıcı maddesi olan bitüm ve dayanıklılığı artıran filler malzemesiyle bilgisayar kontrollü mikserlerde uygun oranlarda karıştırılarak yüksek dayanımlı ve uzun ömürlü sıcak asfalt elde edildiği ifade edildi.

'Hem maliyetten hem de zamandan tasarruf ediyoruz'

Gazetecilere açıklamada bulunan Başkan Kara,' Kendi asfaltını üreten bir Erdemli Belediyesi var artık. Göreve geldiğimiz günden beri de böyle bir asfalt plenti yapmanın hayalini kuruyorduk. Çok şükür bugün de gerçekleştirdik. Tabii birçok belediyede olmayan asfalt plentinde Erdemli Belediyesi olarak kendi asfaltımızı üretiyoruz. Hem maliyetten tasarruf ediyoruz hem de zamandan tasarruf ediyoruz. Bu sıcak asfalt plenti sayesinde artık Erdemlimizin her mahallesine sıcak asfaltı götüreceğiz' dedi.

'Sıcak asfaltı her mahallemize getireceğiz'

Asfalt plentinin saatte 160 ton kapasiteli olduğunu ve doğalgazla çalıştığını belirten Kara,' Tabii yüzde 30 daha tasarruf edeceğiz. Tabii sadece maliyet açısından değil, zaman açısından da tasarruf edeceğiz. Bildiğiniz üzere bu kışı sert geçirdik. Benim de bütün mahallelerimize verdiğim bir söz vardı sıcak asfaltı her mahallemize getireceğiz diye. Çok şükür kendi asfalt plentimizde ürettiğimiz asfaltı Erdemlinin sokaklarına sermeye başladık' diye konuştu.