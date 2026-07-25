Mersin'in Bozyazı ilçesinde İlçe Müftülüğüne bağlı Denizciler Kız Hafızlık Kur'an Kursu ile Tekeli Mehmet Akif Ersoy Erkek Hafızlık Kur'an Kursu, yeni eğitim dönemine hazırlıklarını sürdürüyor.

Hafızlık eğitiminin yanı sıra öğrencilerin akademik, sosyal ve manevi gelişimlerine yönelik çalışmaların yürütüldüğü kursları ziyaret eden İlçe Müftüsü Yakup Avcı, eğitim faaliyetlerini yerinde inceleyerek öğrenci ve öğreticilerle bir araya geldi. İlçe Müftüsü Yakup Avcı, ziyaret kapsamında ders halkalarına katılarak hafız adaylarının Kur'an-ı Kerim tilavetlerini dinledi, öğreticilerden eğitim süreci hakkında bilgi aldı. Kursların fiziki imkanlarını ve eğitim ortamını da inceleyen Avcı, öğrencilerle sohbet ederek tavsiyelerde bulundu.

Kurslarda Diyanet İşleri Başkanlığının hafızlık eğitim programı doğrultusunda Kur'an-ı Kerim ezberi, tekrar, talim, tecvit, mukabele ve dini bilgiler dersleri verilirken, öğrencilerin çok yönlü gelişimini desteklemek amacıyla rehberlik çalışmaları, kitap okuma etkinlikleri, sportif faaliyetler ve değerler eğitimi de gerçekleştiriliyor.

Hafızlık eğitiminin sadece ezberden ibaret olmadığını belirten İlçe Müftüsü Yakup Avcı, Kur'an-ı Kerim'in hayatın rehberi olarak yaşanmasının önemine dikkat çekti. Hafızlık sürecinin sabır, disiplin ve güzel ahlak kazandıran önemli bir eğitim olduğunu ifade eden Avcı, öğrencilerin gayreti ve öğreticilerin özverili çalışmalarıyla geleceğe örnek hafızlar yetişeceğine inandığını söyledi.

Program kapsamında Denizciler Kız Hafızlık Kur'an Kursu öğreticileriyle de değerlendirme toplantısı yapan Avcı, hafızlık eğitiminde kaliteyi artırmaya yönelik çalışmalar, öğrencilerin bireysel gelişim süreçleri ve yeni dönem planlamaları hakkında görüş alışverişinde bulundu. Öğreticilerin önerilerini dinleyen Avcı, istişare kültürünün eğitim hizmetlerinin başarısına önemli katkı sunduğunu kaydetti.

Tekeli Mehmet Akif Ersoy Erkek Hafızlık Kur'an Kursu'nda öğrencilerle öğle yemeğinde de buluşan Avcı, yemek sonrası öğrencilerle eğitim hedefleri ve gelecek planları üzerine sohbet etti.