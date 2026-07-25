Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus'ta kırsal mahallelerin ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla Kumdere bağlantı yolunda 9 kilometre, Mahmutağa-Ballıca grup yolunda ise 3 kilometre sathi asfalt çalışmasını tamamladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, kırsal bölgelerde ulaşım altyapısını güçlendirmeye devam ediyor. Ekipler, vatandaşların ulaşımlarını konforlu ve güvenli şekilde yapması için kırsal mahalle bağlantı yollarında sathi asfalt serim çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Tarsus'ta tarımsal üretim faaliyetlerinin de yoğun yapıldığı Kumdere Mahallesi bağlantı yolunda zemin hazırlık işlemlerini tamamlayan ekipler, ardından sathi asfalt serim çalışması gerçekleştirdi. Yaklaşık 9 kilometre uzunluğunda olan ve Kumdere Mahallesi ile Muratlı, Topçu, Özlüce ve Yenice mahallelerine kadar uzanan yol ağında çalışmalar sona erdi.

Öte yandan belediye ekipleri, yine Tarsus Mahmutağa Mahallesi bölgesinde de 3 kilometre uzunluğunda sathi asfalt serim işlemi uyguladı. Çalışma kapsamında Mahmutağa ile Ballıca ve Heleke mahallelerini birbirine bağlayan bozuk zemini nedeniyle şikayetlere neden olan yol, sathi asfalt ile kaplanarak güvenli geçiş yapılır duruma getirildi.

'Yolumuz muazzam bir şekilde genişletildi'

Yollarının önceden çok dar olduğunu ve 2 aracın yan yana geçmekte sıkıntı yaşadığını kaydeden Tarsus Kumdere Mahallesi Muhtarı Yakup Alışkan, 'Yollarımız çok güzel oldu. Üzerinden bir kış geçmesine rağmen oturdu. Bu yol, çok kullanılan bir yol. Yenice'ye ve Ankara yoluna bağlanıyor. Tarım arazilerine de bağlanan bir yol. Büyükşehir Belediyesi bu yolu muazzam bir şekilde genişletti. Başkanımız Vahap Seçer'e ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz' diye konuştu.