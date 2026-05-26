Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Mersin İl Başkanı Ertuğrul Yıldız, Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla düzenlenen uluslararası kara konvoyuna katılarak 17 gün süren zorlu yolculuğun ardından Türkiye’ye döndü. Yıldız, süreç boyunca yaşananları kamuoyuyla paylaşarak Gazze’de yaşanan insanlık dramının unutulmaması çağrısında bulundu.

8 Mayıs tarihinde başlayan yardım yolculuğuna; Memur-Sen Elazığ İl Başkanı İbrahim Bahşi, Çanakkale Eğitim-Bir-Sen İl Başkanı Resul Can, Aydın Memur-Sen İl Başkanı Fatih Taşpınar ile birlikte 43 Türk aktivistin katıldığını belirten Yıldız, konvoyun “Global Sumud Flotilla” organizasyonu kapsamında Libya üzerinden Gazze’ye ulaşmayı hedeflediğini söyledi.

Libya’nın Trablus ve Zaviye bölgelerinde yaklaşık bir hafta süren hazırlık ve eğitim kampının ardından kara konvoyunun hareket ettiğini ifade eden Yıldız, ilk olarak Zliten şehrine ulaştıklarını ve burada aktivistlerin yanı sıra Nelson Mandela’nın torununun da katıldığı bir konferans düzenlendiğini aktardı.

Konvoyun daha sonra Misrata şehrine geçtiğini belirten Yıldız, Hafter kontrolündeki bölgeye geçiş sırasında ciddi engellerle karşılaştıklarını dile getirdi. Planlanan konaklama alanına güvenlik güçleri tarafından izin verilmediğini ifade eden Yıldız, doğu ve batı Trablus arasındaki tampon bölgede günlerce beklemek zorunda kaldıklarını söyledi.

Yaklaşık 10 gün boyunca bölgede bekletildiklerini kaydeden Yıldız, konvoy heyetinin geçiş izni alabilmek adına yoğun diplomatik girişimlerde bulunduğunu belirterek, “Heyetimiz tarafından iki kez resmi mektup iletildi. Türk Konsolosluğu aracılığıyla da çeşitli temaslar gerçekleştirildi. Ancak tüm girişimlere rağmen yardım konvoyunun geçişine izin verilmedi” dedi.

Konvoyda Gazze’ye ulaştırılmak üzere hazırlanan 50 tır temel gıda ve ihtiyaç malzemesi, 20 tır taşınabilir yaşam alanı ile 10 ambulans bulunduğunu vurgulayan Yıldız, “Ne yazık ki bir Müslüman ülkesini geçemedik. Ümmetin bugün içine düştüğü tabloyu kamuoyunun takdirine bırakıyorum” ifadelerini kullandı.

24 Mayıs’ta yaklaşık 300 aktivist ile birlikte yeniden sınır kapısına doğru hareket ettiklerini anlatan Yıldız, Hafter yönetiminin geçişe kesin olarak izin vermeyeceğini bildirdiğini söyledi. Buna rağmen aktivistler arasından seçilen 10 kişilik heyetin görüşme yapmak amacıyla sınır kapısına gitme iradesi gösterdiğini belirten Yıldız, bu kişilerden hâlen sağlıklı haber alınamadığını ifade etti.

Türk yardım konvoyunun 25 Mayıs itibarıyla Türkiye’ye dönüş kararı aldığını kaydeden Yıldız, 9 Türk aktivistin ise Libya’da kalarak gözaltına alınan arkadaşlarının durumunu takip ettiğini açıkladı.

Yaşanan süreci değerlendirirken dikkat çeken ifadeler kullanan Yıldız, “Bizler seferle mükellefiz, zaferle değil. İnşallah Rabbim Gazze’nin özgürlüğünü ve zaferini de bizlere göstermeyi nasip edecektir” dedi.

Gazze meselesinin dünya gündeminden düşürülmemesi gerektiğini vurgulayan Yıldız, özellikle basın kuruluşlarına ve sivil toplum örgütlerine çağrıda bulunarak şu ifadeleri kullandı:

“Gazze’de yalnızca bir şehir değil; insanlık, vicdan ve adalet kuşatma altındadır. Basın açıklamalarıyla, sosyal medya çalışmalarıyla ve vicdani duruşla Gazze’nin sesi olmaya devam etmeliyiz.”

Öte yandan yardım malzemelerinin, Türkiye’nin konsolosluk girişimleri sonucu güvenilir kuruluşlara teslim edilmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.