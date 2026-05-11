Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy; Kayserispor'un ligden düşmesinin kesinleşmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Ersoy; 'Bizim varlığımızdan rahatsız olanların sorumluluk alma vakti geldi' dedi.

Süper Lig'de Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan ve bu sonuçla ligden düşmesi kesinleşen Kayserispor ile ilgili açıklamalarda bulunan MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy; 'Sevdamız Kayserispor için; Erol Bedir, Berna Gözbaşı, Ali Çamlı ve son olarak Nurettin Açıkalın dönemleri olmak üzere geride kalan 9 sezonda şahsımın siyasi kimliğini, makamımı ve unvanlarımı bir kenara bırakarak bu büyük camia için neler yaptığımı bugün çıkıp tek tek anlatacak değilim. Çünkü bazı emekler anlatılmaz, yaşanır Bazı fedakârlıklar ise sadece Allah ile kul arasında kalır. Ama şunu herkes iyi bilir ki; bu kulübün en sıkıntılı, en karanlık, en çaresiz dönemlerinde biz hiçbir zaman arkamızı dönüp gitmedik. Herkesin sustuğu yerde konuşmaya, herkesin geri çekildiği yerde yük almaya çalıştık. Çünkü mesele sadece bir futbol kulübü değildi Mesele, bu şehrin umudu, çocukların hayali, tribünlerde büyüyen gençlerin sevdasıydı. Ben deplasman yollarında yalnız tribünde değil, otobüs şoföründen minibüsçüsüne kadar kimseyi kapının dışında bırakmamış, bu camianın her ferdini aynı sofrada, aynı mücadelede görmüş bir insanım. Yağmurda, karda, galibiyette, mağlubiyette; omuz omuza yürüdük. Kavgaya da girdik, sevince de ortak olduk. Çünkü bizim için mesele sadece futbol değil, bir şehrin onuru ve aidiyet duygusuydu. Bugün sahte hesaplarla, algılarla ve iftiralarla şahsım ile ilgili farklı hesapların peşine düşenler olabilir. Ancak samimi bir şekilde bu arma için üzülen, düşüncesini taraftarlık duygusuyla dile getiren ve sosyal medya platformlarından binlerce destek mesajı gönderen başta Kapalı Kale olmak üzere tüm büyük Kayserispor taraftarlarına selam ve saygılarımı sunuyorum' ifadelerini kullandı.

'Hiçbir zaman sorumluluktan kaçmadım'

Kayserispor ile ilgili sorumluluktan kaçmadığını aktaran Ersoy; 'Ben hiçbir zaman sorumluluktan kaçmadım. Dün nasıl bu kulübün en zor günlerinde geri durmadıysam, yarın da şehrimizin ve kulübümüzün bana ihtiyacı olduğu anda yine geri durmam. Çünkü biz bu armayı sadece tribünde sevmedik; yükü ağır olduğunda da sahip çıktık. İhtiyaç olduğunda, dün olduğu gibi bugün de elimizi değil, başımızı taşın altına koymaktan hiçbir zaman çekinmeyiz. Çünkü mesele Kayserispor olduğunda hesap yapılmaz, fedakârlık yapılır. Bu arma için yorgunluk da unutulur, kırgınlık da unutulur. Geriye sadece aidiyet, vefa ve memleket sevgisi kalır. Ancak bugün gelinen noktada artık herkesin elini vicdanına koyması gereken bir dönemdeyiz. Kayserispor, birkaç kişinin şahsi meselesi değil; bu şehrin ortak değeri, çocuklarımızın hayali, milyonların sevdasıdır. Bu yüzden artık günü kurtaran tartışmaların değil, kalıcı birlik ve beraberliğin zamanı gelmiştir. Şehrimizin önde gelenlerinin yapacağı toplantıyı ben de büyük bir dikkat ve merak içerisinde bekliyorum. Temennim; kırgınlıkların değil ortak aklın, ayrışmanın değil birlik ruhunun hâkim olduğu, geniş tabanlı bir iradenin ortaya çıkmasıdır. Çünkü Kayserispor'u ayağa kaldıracak olan şey yalnızca maddi destek değil; samimiyet, fedakârlık ve aidiyet duygusudur. Belki de bizim varlığımızdan rahatsız olanların sorumluluk alma vakti gelmiştir diye düşünüyorum. Bugün bazı şeyleri konuşmuyoruz, anlatmıyoruz. Ama herkes şunu bilsin ki; gecesini gündüzüne katıp bu arma için mücadele edenlerin vicdanı da, geçmişi de rahattır. Biz hiçbir zaman alkış için değil, Kayserispor ayakta kalsın diye mücadele ettik. Ve eğer bugün bir veda cümlesi kurulacaksa, bu asla bir küskünlüğün vedası değildir. Bu; emeğin, fedakârlığın ve yıllarca verilen mücadelenin sessiz bir muhasebesidir. Çünkü bazı hikâyeler yüksek sesle anlatılmaz; yaşayan bilir, şahit olan bilir' dedi.

Son olarak taraftara teşekkürlerini ileten Baki Ersoy; 'Biz gelir, geçeriz belki. Ama önemli olan; bu şehrin çocuklarının yarın da gururla 'Ben Kayserisporluyum' diyebilmesidir. İşte bütün mücadelemiz, bütün yorgunluğumuz ve bütün sevdamız bunun içindi. Çünkü bazı sevdalar makamla, unvanla ya da çıkarla taşınmaz. Bazı sevdalar ömür boyudur. Ve bizim sevdamızın adı da dün olduğu gibi bugün de yarın da sonsuza kadar Kayserispor'dur. Ve son olarak; başta Kapalı Kale olmak üzere, iyi günde kötü günde bu armanın peşinden koşan, kilometrelerce yolu sadece bir forma uğruna aşan, bazen cebindeki son parayı deplasman bileti için harcayan, yağmurda, karda, soğukta takımını yalnız bırakmayan tüm gerçek Kayserispor taraftarlarına yürekten teşekkür ediyorum. Sizler sadece bir taraftar topluluğu değil, bu kulübün gerçek ruhusunuz. Tribünlerde yanan meşale, sokaklarda dolaşan umut, Kayserispor'un en zor zamanlarında bile ayakta kalmasını sağlayan en büyük güç oldunuz. Belki bazen üzüldünüz, kırıldınız, öfkelendiniz Ama hiçbir zaman bu armadan vazgeçmediniz. İşte gerçek sevda da budur. Karşılıksız, hesapsız ve tertemiz bir bağlılık. Bu şehir, bu arma ve bu tribün kültürü sizlerle güzel. İyi ki varsınız, iyi ki bu sevdaya sahip çıktınız, kalın sağlıcakla. Allah hepinizden razı olsun' ifadelerine yer verdi.