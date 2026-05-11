Kayseri'de Kocasinan Belediyesi'nce her yıl düzenlenen organik domates fidesi dağıtımında vatandaşlar uzun kuyruk oluşturdu. 300 bin adet kök fidenin dağıtıldığı etkinlikte Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, yerli tohumlardan yetişen ürünlerin hem toplumun hem de gelecek nesillerin sağlığını koruma açısından çok değerli olduğunu söyledi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın da bizzat katılarak vatandaşlarla sohbet ettiği etkinlikte, dört farklı noktada eş zamanlı olarak 12 bin paket olmak üzere toplam 300 bin kök organik domates fidesi dağıtıldı. Vatandaşların domates fidelerinden elde edilecek ürünleri sağlıklı günlerde tüketmeleri temennisinde bulunan Başkan Çolakbayrakdar, yerli tohumlardan yetişen ürünlerin hem toplumun hem de gelecek nesillerin sağlığını koruma açısından çok değerli olduğunu söyledi.

Etkinlikle ilgili bilgi veren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 'Kocasinan Belediyesi'nin her yıl geleneksel olarak düzenlemiş olduğu domates fidesi dağıtım etkinliğinde bir aradayız. Yıllardır devam eden bu organizasyon, bu sene de aynı şekilde vatandaşlarımızın yoğun bir şekilde rağbetiyle devam ediyor. Her yıl düzenlemiş olduğumuz bu etkinlikte önemli olan tema ata tohumları. Bu toprakların tanımış olduğu, yıllardır buradaki yaşayan insanların ekip dikmiş olduğu kimi yerlerde Karahıdır, kimi yerlerde Karabacak olarak bilinen bu domates fideleri. Tabii ki bu fideler hibrit olmayan, kendinden üreyebilen tohumlar. Ayrıca da lezzetinin farklı olması, dolgun olması, özellikle çok sulu bir domates olması da bu bölgedeki yaşayan insanların tercihi. Biz bu organizasyona ilk başladığımızda domates fidelerini dağıttıktan sonra vatandaşların kendilerinin de aynı şekilde bu fideleri çoğaltabileceklerini, çekirdeklerinden fideleri çoğaltabileceklerini düşünmüştük ama zaman içerisinde bu organizasyon tamamen Kocasinan Belediyesi'nin özellikle bahar aylarının yaklaşmasıyla birlikte mayıs ayının ilk haftasından itibaren belediyenin dağıtımının beklendiği bir hal almaya başladı. Tabii ki biz bu organizasyonlara inşallah bundan sonra da devam edeceğiz. Ata tohumlarımızın yaşatılması, devam ettirilmesi, özellikle hibrit olmayan bu tohumların yeniden gün yüzüne çıkartılması için de farklı farklı tohumlarla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bereketli olmasını diliyorum. Bütün hemşehrilerimize sağlıklı, ağız tadıyla yemek nasip olsun. Biz bu organizasyonla birlikte 300 bin adet fideyi dağıtmış olacağız' dedi.

Etkinlikteki kalabalık ise dronla havadan görüntülendi.